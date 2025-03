TVE recibe a La Familia de la tele pero despide otro programa mítico de la cadena: "Los programas son fugaces"

Este jueves se conoció oficialmente la llegada de La Familia de la tele, que tiene la esencia de Sálvame y Ni que fuéramos, en TVE, pero a la vez despide otro programa mítico de la cadena, tras los malos datos de audiencia: "Los programas son fugaces".

Y es que desaparece 59 segundos. Fue Gemma Nierga, su presentadora, la encargada de dar la noticia aprovechando los últimos 59 segundos del programa. "Me he guardado los últimos '59 segundos' para decir adiós porque todo lo que empieza tiene que acabar. Este de hoy es el último '59 segundos'", aseguró Gemma, señalando que "los programas son fugaces, son transitorios, pero yo confío en que este pueda haber dejado alguna huella en su memoria. Espero que a lo largo de estos meses les hayamos hecho pensar, reflexionar sobre todos los temas que hemos debatido, escuchando tantas voces distintas. Siempre hemos velado para que no faltara ninguna voz".

Y es que el programa nunca llegó a funcionar. Tuvo unas primeras emisiones en TVE con La Resistencia como telonero que le dieron los mejores datos de audiencia, pero insuficientes. Más tarde se trasladó a los viernes, ya sin el apoyo de La Resistencia, pero tampoco funcionó, relegándose a la segunda cadena, donde los datos tampoco ayudaron.

Sálvame fue un programa de televisión español emitido por Telecinco, que llegó a su fin este verano. Inició su emisión en 2006 y rápidamente se convirtió en uno de los programas más populares y polémicos de la televisión española. Su enfoque principal era el mundo del corazón y los rumores, y su formato fue replicado en otros países.

El éxito de Sálvame se debe, en gran parte, a su enfoque singular que mezcla la actualidad del corazón con un estilo de debate intenso y, en ocasiones, polémico. Los presentadores y colaboradores, conocidos por su tono directo y por incitar discusiones acaloradas, fueron clave en este fenómeno. Además, el programa incorporaba segmentos en vivo desde la calle, así como entrevistas con figuras del entretenimiento y expertos en diversos temas.

El equipo de presentadores de Sálvame estaba compuesto por una variedad de personalidades, desde periodistas y presentadores hasta actores y otros rostros conocidos de la televisión. Su enfoque en las noticias del corazón y su capacidad para generar debates apasionados fueron un sello distintivo del programa.

Con el paso de los años, Sálvame se vio envuelto en numerosas controversias debido a su enfoque en la vida privada de las celebridades y la manera en que trataba el chisme y la actualidad del corazón. Mientras que muchos críticos lo acusaban de sensacionalismo y de explotar la intimidad de las personas para aumentar su audiencia, otros defendían que Sálvame ofrecía una visión única y actualizada del mundo del corazón, reflejando la cultura popular del momento.

A pesar de las críticas, Sálvame se mantuvo como uno de los programas más exitosos de Telecinco, con millones de espectadores sintonizando cada día para conocer las últimas novedades y debatir sobre los temas más polémicos del mundo del corazón. Además, el programa dio lugar a varios spin-offs y programas relacionados, como el reality show Gran Hermano VIP.

Tras su cancelación, el programa Ni que fuéramos en Ten ha tomado el relevo, recuperando el espíritu de Sálvame.