Adara Molinero se cuela en Supervivientes y desvela lo que siente por Montoya: "Engancha a cualquiera"

No cabe duda de que Montoya se ha convertido en todo un fenómeno televisivo. El sevillano dio el salto a la pequeña pantalla tras participar en La Isla de las tentaciones y desde entonces no ha dejado de participar en bolos varios en discotecas hasta su gran salto a Supervivientes, donde concursa junto a su ex Anita Williams y la tentación de esta, Manuel González.

Tal es la expectación que despierta el andaluz que ni la mismísima Adara Molineor ha sido capaz de resistirse a la gracia del creador de contenido, tal y como ha revelado en Twitter.

El carisma de Montoya engancha a cualquiera es inevitable no puedes parar de mirarle #SVGala4 — ADARA MOLINERO (@AdaraMolinero) March 27, 2025

Anonimato

Adara Molinero Rodríguez (Alcobendas, Provincia de Madrid, 12 de marzo de 1993). Saltó a la fama por su participación en Gran Hermano 17.

Antes de entrar en GH, trabajó como azafata de vuelo en Iberia y como modelo internacional, lo que la llevó a trabajar unos meses de modelo fotográfica en China e Indonesia.

Su carácter emocional y guerrero le llevó a ser una de las protagonistas de la edición. Hizo buen tándem con Bárbara Cañuelo, y tras tener feeling con Rodrigo Fuertes durante las primeras semanas, comenzó una relación con Pol Badía, enemistándose por ello con Miguel Vila, a quién también le atraía Pol. Tuvo broncas con muchos de sus compañeros y se vio apartada del grupo mayoritario durante casi toda su estancia en la casa. Junto a Bárbara, fue la concursante que más puntos obtuvo en las nominaciones, con un total de 93 puntos. Tras 7 nominaciones, fue la 11.ª expulsada estando en la casa 84 días, a 3 semanas de la final. Fue la primera edición de Gran Hermano que presentó Jorge Javier Vázquez, tras la marcha de Mercedes Milá por motivos de salud mental.

En octubre de 2017, posó para la portada de Interviú. Ese mismo año, abrió su propio canal de YouTube donde habla de sí misma y de sus propias experiencias.

En enero de 2018 comenzó una relación sentimental con el ganador de Gran Hermano Revolution, Hugo Sierra y con el que tiene un hijo, Martín, nacido el 22 de febrero de 2019. Actualmente no siguen juntos, pero tienen buena relación. Además, ese mismo año, Adara se inició en el mundo empresarial e inauguró un salón de manicura en la ciudad de Mallorca, llamado Adara Beauty.

En 2019, tras numerosas peticiones por parte de la audiencia, concursó en Gran Hermano VIP 7. Allí convivió con rostros populares como Antonio David Flores, Mila Ximénez, Alba Carrillo o Anabel Pantoja, entre otros. En el concurso también coincidió con el Maestro Joao, pareja en aquel momento de su expareja Pol Badía y quien entró a concursar semanas después, y con quienes mantuvo una buena relación en la convivencia. En la casa habló de los problemas afectivos con su pareja dando por finalizada su relación con su entonces pareja y padre de su hijo Hugo Sierra, dejándose conquistar por el modelo italiano, Gianmarco Onestini. Los comentarios tan sinceros que hizo sobre su pareja y su posterior romance con el italiano le acarrearon muchas críticas. Sin embargo, tras 99 días de concurso fue proclamada ganadora de la edición frente a Alba Carrillo con el 56,3% de los votos en una apoteósica final. Siendo la final más vista de la historia de la edición VIP, anotando 4.231.000 espectadores y un 38,5% de share.