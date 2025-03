Belén Esteban habla por primera vez sobre su salto a TVE: "Yo soy persona de tele y me gusta lo que es buena tele"

"Estoy muy feliz, mucho. Nos lo merecíamos todos" ha expresado una emocionadísima Belén Esteban ante las cámaras de Europa Press horas después de confirmarse su fichaje por TVE para competir directamente por la audiencia con 'Y ahora Sonsoles' y 'TardeAR'.

Como ha anunciado la cadena pública, la ex de Jesulín de Ubrique, María Patiño, Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros o Chelo García-Cortés -entre otros colaboradores del 'universo Sálvame'- estarán al frente de nueva apuesta para las tardes junto a Aitor Albizua e Inés Hernand Un innovador magazine diario que se estrenará el próximo 22 de abril y con el que la 'princesa del pueblo' reconoce que ha cumplido un sueño.

Pero antes tocaba despedirse de la audiencia de 'Ni que fuéramos Shhhh', que apostó por ellos y les devolvió la sonrisa y la confianza en su valía profesional cuando se les cerraron el resto de puertas. Tras la emisión del último programa, Belén y sus compañeros han celebrado en un bar cercano al plató su emocionante adiós a TEN tras su fichaje por TVE.

Y sin ocultar su felicidad ha reconocido que "ya no quiero pensar en el pasado, solo quiero pensar que estoy feliz. La vida es así, son etapas, y no os voy a mentir, estoy muy feliz. Yo soy persona de tele y me gusta lo que es buena tele".

"Estoy impaciente, nerviosa, con ilusión... ¡Ay qué pasará! Yo solo sé que hoy mi madre es la persona más feliz que el mundo, más que yo. Y eso me llena de orgullo. Mi madre nunca ha ido a nada. Y mi madre hoy ha sido la mujer más feliz del mundo. Y por eso me siento muy emocionada" ha revelado al borde de las lágrimas, dedicando unas palabras de agradecimiento a sus compañeros por su apoyo incondicional en los peores momentos.

"Y quiero agradecer a TVE que nos dé esta oportunidad, porque ellos saben lo que es hacer tele. Y estoy muy feliz, de verdad. Escucha, es que esto, hace un año no lo podíamos pensar. Os lo digo de verdad" ha confesado, reconociendo que nunca se lo hubiese imaginado.

"Ahora mismo estoy como en una nube. Yo ya lo sabía hace tiempo. Bueno, tampoco hace tanto tiempo, no me voy a poner medallitas. A ver, en el pisito lo hemos pasado regular. Ahora últimamente mejor. Pero cuando nos dijeron que nos íbamos a Televisión Española, Televisión de Todos, para mí fue un chute de energía. Y quiero agradecer a toda esa gente que nos ha seguido. Gente muy joven, gente mayor. Y desde aquí les quiero mandar un mensaje de gracias" ha zanjado muy emocionada, agradeciendo también el apoyo que ha sentido de la prensa todo este tiempo.

Finalmente, Belén ha querido dedicar un mensaje a la gente: "Lo único que digo es que nos critiquen cuando nos vean. Antes no, por favor. Aunque respeto todas las críticas. Pero sí me gustaría que cuando nos vieran nos criticaran, pero antes no. Pero sé que ahora va a venir de todo". "Pero estoy tan feliz, tan feliz, porque me siento súper orgullosa. A esa gente que tanto les han cerrado las puertas y una vez las han abierto. Así que muchísimas gracias" ha concluido.