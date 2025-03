Una excompañera de OT reacciona al supuesto romance que Manu Tenorio habría tenido con Lolita: "Absolutamente..."

¿Vivieron un breve idilio Lolita Flores y Manu Tenorio hace 24 años, poco antes de que el triunfito saltase a la fama? Según han revelado las 'mamarazzis', Lorena Vázquez y Laura Fa, sí. Tal y como han contado en su podcast, la hija de Lola Flores y el andaluz trabajaron juntos en 'Una rosa y un bolero' y, solteros en ese momento, habrían tenido un affaire que tiempo después él habría contado a sus amigos.

Una sorprendente información que ambos desmentían poco después en 'TardeAR'. "¿Pero cuándo he dicho yo eso? Después de 24 o 25 años que saquen ahora esa mentira que no es verdad..." ha apuntado molesto el cantante, mientras la protagonista de 'Poncia' ha revelado que han tenido una "amistad preciosa", pero "nunca nada de nada con él", negando así su romance.

Impactada se ha quedado Gisela cuando le hemos preguntado por este tema durante la presentación a la prensa de la nueva temporada de 'Tu cara me suena', que protagoniza junto a otros rostros conocidos como Bertín Osborne, Ana Guerra, Goyo Jiménez, o Manu Baqueiro.

"Ni idea. O sea, absolutamente cero de... No tengo ni idea. O sea, no te puedo decir nada porque, oye, si lo han tenido, pues olé pa' ellos. ¿Qué quieres que te diga? Y si no, pues también. Es que no tengo ni idea, la verdad" ha reconocido sin ocultar su sorpresa, dejando claro que ella nunca había escuchado que su compañero en 'Operación Triunfo' hubiese tenido algo con Lolita.

Hablando de triunfitos, Gisela se ha reencontrado con Chenoa en 'Tu cara me suena' -ya que la argentina es jurado del talent- y, aunque confiesa entre risas que sus compañeros bromean con que está "enchufada" por ser una de sus mejores amigos, asegura que "ella es muy justa, una persona muy ecuánima". "No debe ser fácil juzgar a una amiga y yo voy a entender cualquier nota que me ponga. Es su papel, es su trabajo, el mío es estar al otro lado. Y estoy feliz de poder verla cada semana" reconoce.

Si hay un claro protagonista en la nueva edición del concurso estrella de Antena 3 ese es sin duda Bertín Osborne, para el que la triunfita y su compañero Manu Baqueiro no tienen más que buenas palabras: "Está fantástico. Os vais a reír mucho con Bertín, creo que está haciendo un programón y que está muy divertido".