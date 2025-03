Fabiola Martínez se desmarca de Bertín Osborne y tiende la mano a Gabriela Guillén: "La vida da muchas vueltas..."

Mostrando una vez más su lado más solidario, Fabiola Martínez no ha dudado en aportar su granito de arena asistiendo a la II gala benéfica por la infancia tutelada de la Fundación Soñar Despierto que se ha celebrato este jueves en el madrileño hotel Westin Palace.

Una reaparición después de varias semanas alejada del foco mediático en la que nos ha contado la etapa convulsa que está viviendo desde que su hijo Kike cumplió 18 años el pasado enero. "Él está muy bien, muy mayor y muy bichito, muy espabilado, muy bien. Y ya no hablamos de los handicap físicos, ya que ahora entramos en los legales por la mayoría de edad. No nos lo ponen fácil. Hay que solicitar un recurso que ya se hizo, la curantela, y ahora hay que ponerlo en práctica y no es fácil" ha expliacdo, revelando que ahora la "responsable legal" del niño es ella y tendrá que "rendir cuentas anualmente de todo ante un juez para que vean que estoy ejerciendo bien ese papel de responsable legal, porque al final tienes la vida de una persona en tus manos".

Algo con lo que tanto Bertín como el resto de la familia está completamente de acuerdo porque "siempre se elige a uno, que es con el que vive habitualmente, porque si no es muy complicado. Fuimos todos al juzgado y les preguntaron no solo a Bertín, sino a sus hermanas también".

"Hay buena relación por supuesto, y siempre han estado" ha dicho en referencia a Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne, confesando que "a veces las echo de menos porque antes nos veíamos muchísimo más, es que la vida es como es, claro. Antes por lo menos si estábamos en el campo y venían pues nos juntábamos todos y yo ahora esa me la pierdo".

También se lleva a las mil maravillas con Bertín, aunque ha preferido no pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que podría convertirse próximamente en el nuevo conde de Donadío tras el fallecimiento de su padre el pasado mes de octubre. "No es mi tema. El señor Enrique, el conde, que ya no está con nosotros, tenía varios títulos, y no sé como lo han organizado, la verdad" ha expresado, reaccionando con una sonrisa a la posibilidad de que sus hijos hereden el día de mañana algún título nobiliario: "Bastante tenemos ya con la Casa Real y los reyes y las princesas".

El artista está inmerso en las grabaciones de la próxima edición de 'Tu cara me suena' y, como confiesa Fabiola, "es un reto para él porque es un programa muy complicado". "Sus hijos le van a ver porque le admira, y imitar me da curiosidad, igual sí que lo veo. Seguro que es divertidísimo".

Respecto a los supuestos problemas económicos de Bertín -la revista 'Lecturas' publicó hace varias semanas que estaría en bancarrota- su ex mujer ha dejado claro que "en lo que respecta a sus hijos la responsabilidad que él tiene, la cumple. Yo no he visto ningún problema, así que no sé. Desconozco si detrás de eso hay más cosas, no tengo ni idea".

Sin embargo, todavía no se ha hecho cargo de ningún gasto relativo al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén, como ha confirmado la paraguaya desesperada porque se ha encontrado en una situación límite a nivel económico. Un tema sobre el que Fabiola prefiere no mojarse porque "no es mi vida, la que yo vivo..." a pesar de que el niño es hermano de sus hijos: "Es la vida de mis hijos. Y ¿sabes qué? Los hijos no pertenecen a sus padres. Y menos cuando ya tienen una edad. Quique ya ha cumplido los 18, Carlos tiene 16... La vida da muchas vueltas... Yo, como madre, estaré al lado de ellos siempre".

De ahí que no dude en confesar que si el día de mañana sus hijos le dijesen que quieren conocer al hijo de Gabriela, "por supuesto" que les ayudaría. "Yo lo que quiero es que ellos estén bien. Exactamente. Si a mí me dicen... Claro, por supuesto. Sin ningún problema. Pero es decisión de ellos. Bueno, de ellos y de la otra parte también. Es que damos por hecho muchas cosas... Y... No digo que no quiera, pero que... A ver, que no es una cuestión de que una persona decida. Son dos, tres, cuatro, cinco..." ha expresado, dejando claro que ahí también tienen mucho que decir tanto Bertín como la esteticien.

Muy sincera, Fabiola ha tendido la mano a Gabriela -a la que no conoce y a la que el artista no le presentó cuando coincidieron en un evento al principio de su relación- y, a diferencia de las hijas del presentador (que no quieren ni oír hablar de ella) ha asegurado que si se diese "la circunstancia" no tendría problemas en acercarse a hablar con la paraguaya. "Yo no tengo nada en contra de... Bueno, ni de ella. Ni de nadie, honestamente, la verdad. Yo voy a mi aire, con mi vida. Hago mi vida. Y tengo que vivir coherente conmigo" desvela.

Por último, la exmujer de Bertín nos ha contado cómo está su corazón, asegurando entre risas que "estoy enamoradísima de mí". "Esa etapa yo creo que ya lo... Es muy difícil tener una pareja conviviendo sin dejarle espacio. Y yo ahora mismo me he explayado en mi vida, no veo yo que haya un espacio ahora. Puede ser que luego llegue..." reconoce.