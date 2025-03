Jessica Bueno responde a su ex y habla sobre los 15.000 euros al mes de pensión tras el divorcio: "No tengo miedo"

Dos años y medio después de su separación de Jessica Bueno, Jota Peleteiro ha decidido dar un golpe sobre la mesa y rompe su silencio en '¡De Viernes!' para contar su versión de la historia y defenderse de las acusaciones de la modelo, hasta ahora la única que había hablado sobre su polémica ruptura.

Después de que la andaluza revelase que su matrimonio con el exfutbolista se rompió por sus infidelidades, y que revelase que el gallego no se hace cargo económicamente de los dos hijos que tienen en común -por lo que ella ha pasado por una situación muy complicada, teniendo que pedir ayuda incluso a sus padres para pagar los gastos de los pequeños- Peleteiro se sienta en el plató del programa de Mediaset para 'desmontar' a su ex y mostrar su verdadera cara.

En el avance que hemos podido ver, el exjugador -que reside en Emiratos Árabes y ha vuelto a casarse con la modelo Ajla Etemovic, con la que tiene un bebé de 6 meses- niega que fuese infiel a Jessica, a la que acusa de querer vivir con todo tipo de lujos mientras estuvieron juntos, llegando incluso a pedirle viajar en avión privado. Además, afirma que mantenía a toda la familia de la sevillana, y desvela que cuando se separaron firmó un acuerdo de divorcio desorbitado, de 15.000 euros al mes. "Llevo dos años de calvario, me ha destrozado" sentencia.

Demoledores titulares a los que la modelo ha respondido en la entrega de los Premios Sevilla Magazine, donde ha recibido un galardón junto a otros rostros conocidos como Isa Pantoja -hermana de su ex Kiko Rivera-, María José Suárez o Benita (anteriormente conocida como Maestro Joao).

Espectacular con un vestido de fiesta en color rojo y labios pintados a juego, Jessica ha reaparecido con su mejor sonrisa ante las cámaras y ha dejado claro que "no tengo ningún miedo" a lo que Jota pueda contar de ella. "Yo estoy igual que vosotros, ya hice unas declaraciones sobre esto hace unas semanas cuando me dijeron y es que como al final quien realmente me importa es el juez y yo en ese aspecto estoy muy tranquila, lo que vaya a decir, pues no, me da igual" ha afirmado tajante.

"Es que como ya os digo que todo lo relacionado con ese tema es lo mismo que vosotros, o sea que..." ha respondido cuando le hemos preguntado por qué habla ahora y si cree que lo hace por venganza hacia ella, puesto que problmas económicos está claro que no tiene viendo su altísimo nivel de vida. "No sé nada, de verdad" ha insistido tranquila a pesar del huracán que se le avecina.

Como reconoce, "por dentro estoy como cualquier persona que pasa por diferentes situaciones que no espera -como su reciente ruptura con Luitingo- pero yo lo tengo clarísimo, que quiero estar bien y cuando una se lo propone, al final, aunque tenga sus momentos de bajones en la intimidad, pero yo de cara al mundo quiero que se me vea feliz, con ganas y ya está, feliz y positiva".

Una entrega de premios en la que Jessica se ha reencontrado con Isa Pi después de que la peruana revelase los duros episodios que vivió con su hermano Kiko -como cuando la obligó a ir al ginecólogo para averiguar si había perdido la virginidad- y en los que la modelo estaba presente supuestamente. "Pues no tengo ni idea a qué se refería ni nada. Yo, la verdad, no tengo que dar ningún tipo de declaración sobre eso" ha esquivado la ex del Dj, dejando claro que aunque "no hay ninguna relación" con la que fue su excuñada tampoco tiene problema en coincicir con ella públicamente. "Si me la encuentro la saludaré como a todos, como a todos, claro que sí" ha zanjado.

Y aunque ante las cámaras se ha mostrado cauta y comedida, Jessica ha compartido una reflexión en sus redes sociales sobre lo que dice su horóscopo, Leo, que le ha venido como 'anillo al dedo' ante la sorprendente entrevista de Peleteiro: "Nuevo mes y prepárate porque se avecina una guerra silenciosa en tu mente. No es exageración: vas a tener que luchar por tu paz como si te fuera la vida en ello. Porque estás entrando en un ciclo donde, por fin, vas a mirar de frente todo lo que te han ido cargando encima sin pedir permiso... emociones ajenas, culpas que no te pertenecen, responsabilidades que nunca fueron tuyas. Te han usado como refugio, como escudo, como saco emocional... y ya no".