Máxima tensión en Reacción en cadena: "Los Matemáticos" lo pasan muy mal con "Tres en raya"

En el programa de este jueves de Reacción en cadena hubo máxima tensión y nervios. El equipo líder, "Los Matemáticos", estuvieron a punto de quedar eliminados por los nuevos concursantes: Raúl, Javier y José, que se hicieron llamar "Tres en raya". Ocurrió en la prueba de complicidad ganadora.

"Los Matemáticos", formado por Andrea, Juan P y Claudia y con un bote acumulado de 63.189 euros, fueron los primeros en jugar. Pero no jugaron demasiado bien. Tuvieron algunos errores y no lograron alcanzar la marca a la que nos tienen acostumbrados. En concreto, acertaron ocho palabras. Por contra, los nuevos, "Tres en raya" lo hicieron muy bien para ser su primera vez y quedaron a tan solo una palabra de arrebatar el liderazgo a "Los Matemáticos". Hubo muchos nervios.

"Los Matemáticos" vinieron de otro programa, el del miércoles, histórico. Batieron récords al conseguir doblar en un solo programa su premio y llegar los 63.189 euros. La palabra que les hizo saltar de la alegría en el último momento fue "salado" dentro de la prueba de "la última palabra". El término descubierto era "hueso" y el equipo formado por Andrea, Juan P y Claudia debían completar la palabra relacionada, que empezaba por SA y acaba en O.

"Los Matemáticos" llegaron a la palabra final superando su récord en el programa, con 51.000 euros acumulados. Sin embargo, ante las dudas de cuál podría ser esa palabra, decidieron utilizar el eslabón misterioso dejando el premio en 25.500 euros. Dudaban entre sabueso, salido, santo, sarro... "Vamos a comprar, no podemos arriesgar con tanto dinero", comentó Juan P. Y eso hicieron, como comunicó Andrea al presentador, Ion Aramendi. La pista solicitada dio como resultado sodio. Y tras darle muchas vueltas, acabaron diciendo "salado". "Algo que lleva sodio tiene sal y un hueso salado es el que le damos a un perro".

"Matemáticos: jugáis por un pastón. 25.500 euros. Recuerdo: para sacarse el carné, para comprar un coche... Nos daría para eso y para...", comentó Ion Aramendi, aportando intriga a los minutos finales del programa. "Hay que cumplir nuevos sueños", contestó Claudia. Y eso harán con más de 63.000 euros ya en el bote de Reacción en cadena. "Los Matemáticos" firmaron así su mejor tarde y arrasaron al otro equipo, recién incorporado: "Amigas TJ".

"Tres en raya" lo componen Raúl, Javier y José, que son amigos. Raúl contó durante el último programa que es profesor de idiomas y traductor. "He traducido muchas cosas, pero no una película y me gustaría", dijo. Por otro lado, Javier señaló que es ingeniero de caminos y actualmente trabaja en el sector del ferrocarril. Además, el concursante es entrenador de fútbol: tener su propio equipo. Pensaba conseguirlo con el bote de Reacción en cadena, pero al final no pudo ser.

La mecánica del programa

Reacción en Cadena es un emocionante concurso televisivo español presentado por Ion Aramendi desde su estreno el 19 de diciembre de 2022, que ha capturado rápidamente la atención del público gracias a su formato intrigante. Basado en el programa estadounidense Chain Reaction, que se emitió en NBC en la década de 1980, y adaptado de la exitosa versión italiana Reazione a catena – L'intesa vincente, el concurso ofrece una dinámica única que ha cautivado a los espectadores.

En el programa, dos equipos compiten entre sí, cada uno formado por tres miembros, ya sean amigos, familiares o compañeros de trabajo. Juntos deben enfrentarse a una serie de desafíos para resolver cadenas de palabras, con el objetivo de acumular dinero y aspirar a ganar un gran premio que puede llegar hasta los 150.000 euros. Las diferentes etapas del concurso aportan emoción y variación al formato.

Palabras Encadenadas: En esta fase inicial, los concursantes deben adivinar seis palabras relacionadas con un tema proporcionado por Ion. La clave para resolverlas es que la última letra de cada palabra debe ser la primera de la siguiente. Cada respuesta correcta suma 2.000 euros al bote del equipo.

La Minicadena: En esta etapa, los participantes deben adivinar el título de una canción identificando cinco palabras que forman parte de su letra. Cada palabra correcta agrega 3.000 euros al bote, y si logran adivinar la canción completa, el equipo obtiene un bono adicional de 5.000 euros.

El Centro de la Cadena: En este desafío, los concursantes deben resolver una cadena de siete palabras interconectadas. Cada palabra correcta suma 5.000 euros al bote del equipo.

El Embudo: Aquí, los equipos intentan resolver un enigma sobre un personaje, objeto o lugar utilizando un máximo de cinco pistas. El valor del acierto varía según la cantidad de pistas empleadas, y esta fase se juega de manera ocasional desde el 29 de junio de 2023.

Una Lleva a la Otra: En esta fase, los participantes deben adivinar una serie de palabras interrelacionadas para completar una cadena de siete palabras. Cada palabra correcta agrega 12.000 euros al bote del equipo.

Complicidad Ganadora: En esta fase eliminatoria y decisiva, los equipos disponen de 60 segundos para adivinar la mayor cantidad posible de palabras. El equipo que gane se lleva el dinero acumulado y regresa al programa al día siguiente.

La Última Cadena: El equipo ganador de la fase anterior pasa a la fase final, en la que cada miembro debe resolver una cadena de quince palabras. Si lo logran, mantienen el dinero acumulado hasta ese momento.

La Última Palabra: Finalmente, los jugadores intentan adivinar la última palabra, utilizando la cantidad acumulada en el juego. Si no la conocen, tienen la opción de comprar el eslabón misterioso. Si aciertan, se llevan el premio, pero si no, no obtienen nada. Sin embargo, se llevan la experiencia y la emoción para regresar al programa en el futuro.