Rosa se queda sin palabras por esto que pasó en Pasapalabra y Manu reacciona: "Te esperaría otra vez"

Aunque ni Manu ni Rosa son fuertes en La Pista, una de las pruebas estrella de Pasapalabra, poco a poco los dos concursantes le van cogiendo el gusto a eso de adivinar canciones. El miércoles lo hizo Rosa, que cantó "Me enamora, que me hables con tu boca me enamora...", el éxito de Juanes de 2017. Y este jueves quien dio en el clavo fue Manu, con la pista de "Te esperaría otra vez" y la música de Alaska y Dinamira sonando de fondo. Era el turno de Rosa, pero la gallega admitió: "No sé sacar letra de aquí". Se quedó sin palabras. Pero el concursante madrileño sí que tenía letra y ánimo para cantar: "Ni tú ni nadie, nadie, puede cambiarme...". Y acierto total.

El Rosco de este jueves estuvo de nuevo igualado entre la pareja del momento. Manu empezó arrollador. Hasta el punto de que terminó la primera vuelta con 21 aciertos y 40 segundos de tiempo, mientras que su rival, Rosa, solo sumaba 8 letras con 73 segundos por delante. Al final, la gallega volvió a remontar. Hizo 9 letras del tirón antes de completar la primera vuelta y llegó a los 22 como Manu. Pero falló.

"Tienes que ir a la Silla Azul, a menos que Manu se lleve el bote”, dijo Roberto Leal. Manu tenía entonces 23 aciertos y 25 segundos. "El programa ya es tuyo", afirmó Leal. Y el madrileño se la jugó y acabó fallando en la letra Y. "Apellido del almirante que dirigió la agencia nacional de EE UU entre 1960 y 1972". Esa era la definición y la respuesta correcta era Noel Gayler. Pese al error, ganó Manu igualmente, pero el bote se le escapó de nuevo y ya supera los 1,4 millones de euros.

Manu empezó el programa en la Silla Azul, en la que se enfrentó a María José, madrileña y analista de datos. "Ha venido muy fuerte, pero me aferro a la silla", dijo Manu, tras librar una larga batalla contra María José. Hubo nada menos que 11 enfrentamientos, como recordó el presentador Roberto Leal, quien advirtió que los nuevos aspirantes llegan cada vez más preparados.

María José acabó cayendo frente a Manu, pero recibió una gran ovación del público como premio por su brillante participación en Pasapalabra. Además de ser analista de sistemas, la madrileña contó que toca el piano y que hace poco ha descubierto una nueva afición: el teatro. "Me he apuntado a un taller y me viene estupendamente. Me ayuda un montón, me encanta. Y es admirable. Los de los actores me parece admirable", señaló.

¿En qué consiste el programa?

Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento, logrando atraer a una amplia y diversa audiencia. El núcleo central del show es una serie de pruebas lingüísticas y de conocimiento que los concursantes deben superar para avanzar a la fase final. El objetivo último es completar correctamente un rosco de palabras, conocido como "El Rosco", una rueda de 25 definiciones, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Esta última fase es la parte más icónica y esperada del programa.

El concursante que logra acumular más puntos al final de las rondas preliminares accede a "El Rosco", una prueba que requiere tanto rapidez mental como un amplio repertorio de conocimientos generales. Cada acierto suma al contador, mientras que los errores penalizan al concursante. En caso de fallar una respuesta, el concursante puede optar por utilizar el recurso de "pasapalabra", que le permite saltar temporalmente esa definición y continuar con el siguiente término, gestionando así estratégicamente su tiempo.