Sonsoles Ónega estalla en Y ahora Sonsoles tras lo ocurrido con su colaboradores: "Venís a pasearos"

Aunque en Y ahora Sonsoles, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3 siempre se respira buen rollo, no fue así durante una de sus últimas emisiones en la que, tras lo ocurrido con sus colaboradores, la presentadora acabó estallando: "Venís a pasearos".

Y es que Sonsoles Ónega ha tenido unas cuantas palabras con su equipo en pleno directo. La verdad que fueron una sucesión de situaciones, como cuando el periodista Rubén Quílez aprovechó una sección del programa para coger una llamada en plató y cuyo micro abierto propició que se escuchase en directo. "Alguien está hablando, me estoy poniendo muy nerviosa", señaló molesta la presentadora.

Pero no fue la única, Sonsoles Ónega también abroncó a Olga Viza por no estar atenta a las explicaciones que se estaban dando en el programa. "¿Pero a que venís al programa?, si no aprendéis nada", le dijo la presentadora, señalando que "venís a pasearos".

Sonsoles Ónega Salcedo, nacida en Madrid el 30 de noviembre de 1977, es una periodista, presentadora de televisión y escritora española de gran renombre.

Es hija del también periodista Fernando Ónega y de Marisol Salcedo, y hermana de Cristina Ónega. Estudió Periodismo en la Universidad CEU San Pablo.

Con una formación especializada en medios audiovisuales, Sonsoles inició su carrera en CNN+, y luego se trasladó a la cadena Cuatro. En 2008, se incorporó a Telecinco, donde trabajó diez años como cronista parlamentaria, destacando su cobertura en el Congreso de los Diputados.

Entre 2018 y 2022, fue la presentadora de "Ya es mediodía", un programa centrado en sucesos en Telecinco. También colaboró como analista política en el programa de radio "La tarde de COPE".

En su faceta literaria, debutó en 2004 con la novela corta "Calle Habana, esquina Obispo" y posteriormente publicó "Donde Dios no estuvo", sobre los atentados del 11-M. Sin embargo, su mayor reconocimiento literario llegó con la novela "Después del amor" (2017), situada en la época de la Segunda República Española.

A partir de 2020, comenzó a presentar las galas dominicales de "La casa fuerte", un reality show emitido en prime time. Posteriormente, condujo el programa "Ya son las ocho" durante 2021 y 2022.

En julio de 2022, se unió a Atresmedia Televisión para presentar "Y ahora Sonsoles", un nuevo programa en Antena 3 que se estrenó el 24 de octubre de ese año.

Finalmente, en diciembre de 2023, Sonsoles hizo una aparición especial en los episodios 2.773 y 2.775 de la última temporada de "Amar es para siempre", interpretando a una jefa de prensa bajo el personaje del alcalde madrileño Tierno Galván.