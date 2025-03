Última hora sobre el estado de salud de uno de los participantes de Maestros de la Costura que ha sido ingresado en el hospital: "Larga operación"

Los seguidores de uno de los participantes de Maestros de la Costura han mostrado preocupación por su estado de salud tras conocer que ha sido ingresado en el hospital: "Larga operación".

Estamos hablando de Óscar Higares, que ha compartido la última hora sobre su estado de salud en las redes sociales, aseguró que se había sometido a una larga operación de columna debido a una artrodesis lumbar, una cirugía que fusiona dos o más vértebras de la columna vertebral para estabilizar la zona que se realiza en la parte baja de la espalda.

Tras ser operado, explicó que "he pasado una noche muy buena, me han dejado un diazepan y caí como un pollo. No me dio tiempo ni a ver "Maestros de la costura", lo puse y antes de que empezara, palmé".

Asimismo, añadió que "he descansado bien y ya he estado esta mañana haciendo mis ejercicios. He estado haciendo estiramientos, he estado subiendo y bajando, ya que estoy en la planta sexta, y he estado subiendo y bajando un montón de veces las seis plantas. Me he pegado una duchita y ya estoy preparado".

Finalmente, el actor ha recibido el alta médica.