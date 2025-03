Tras años oculto, ve la luz un inesperado video de Isabel Pantoja: "Desnudaré desde el amor"

Isabel Pantoja podría estar pensado en reaperecer en la pequeña pantalla. Según Antonio Rossi, la cantante estaría planeando volver a la televisión con un inesperado proyecto, ni más ni menos que una docuserie en la que la cantante estaría dispuesta a tratar aquellos temas que han marcado su vida, sin ignorar si quiera lo más espinosos.

"Isabel quiere abordar la cárcel, todo lo que ha pasado en su vida. Hablará de todo y de todos. No se va a omitir ningún capítulo de su vida en los diez que van a formar parte de la serie. Abordará sobre todo de la cárcel, que tiene muchas ganas. No se va a saltar nada de lo que conozcamos", ha asegurado el colaborador de 'Vamos a ver'. "Estoy convencido de que no abordará lo que pasó los primeros cinco días, sino lo que pasó a partir del día seis", ha continuado, un episodio que es desconocido para su familia, amigos y gran parte de su círculo.

Sin emabrgo, a pesar de que se viene hablando desde hace meses sobre un posible biopic de la cantante, lo cierto es que este proyecto ya estuvo en agenda hace varios años. Ahora, un video grabado en 2017 da muestra de las intenciones que en su día tuvo la tonadillera de llevar su historia a la pequeña pantalla.

Se trata de una serie que Isabel Pantoja estuvo a punto de grabar con una productora mejicana y que nunca llegó a ver la luz: "Por este teaser Isabel Pantoja cobró una gran cantidad de dinero y en él habla de Paquirri pero no de Julián Muñoz ni María del Monte".

Nuevo proyecto

Aunque se desconoce cuándo dinero le reportará, nadie duda que será una inyección económica para ella. Le ayudará a superar varias de sus deudas, a contar su verdad y a, por supuesto, dar su versión en un ambicioso proyecto que pronto podría materializarse. "Esto va poco a poco. Isabel está en Madrid solventando su deuda y tiene el futuro en sus manos en un papel que firmará con muchos condicionantes y peticiones. Muchas de ellas aceptadas tras negociaciones", asegura el periodista.

"Con mis risas y mis llantos, con alegrías y con pena. Una vida de trabajo, de emociones, sufrimientos y vivencias. Una vida llena de vida que desnudaré desde el amor pero también desde mi esencia. Isabel Pantoja. Así fue", termina relatando la voz de la artista en este pequeño y precioso tráiler lleno de emoción.