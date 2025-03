Desvelado el misterio de la tentadora perdida en la última edición de La Isla de las Tentaciones: "Pensaba que la íbamos a matar"

Además de toda la polémica de Montoya, en la última edición de La isla de las tentaciones hubo un misterio que nunca se desveló... hasta ahora. Y es el de la tentadora perdida, Sofía, que se presentó a las parejas, pero luego despapareció: "Pensaba que la íbamos a matar".

Ha sido otra de las tentadoras quien, con el reality cerrado, se ha decidido a contar qué es lo que ocurrió realmente. Mayeli, durante un directo en Instagram decidió contar lo que llamó "un supersalseo" que había tenido lugar en su habitación.

“En la habitación dormíamos nosotras, Gabriella, Sofía y Raquel, la chica brasileña que tuvo la primera cita con Tadeo. Nos llevábamos medianamente bien, pero es verdad que Sofía tuvo un breakdown y estuvo en bucle con que se quería ir, que estaba mal”, explicó.

Según contó, "había fiestas temáticas y, obviamente, la ropa que yo me compré para ir era de Shein, todas llevábamos ropa de Shein. Esta ropa tiene la etiqueta en el costado y llevábamos ropa de encaje. Como allí no hay tijeras y no hay nada, le pedimos a Raquel que fuese a por un cuchillo, de estos de mantequilla que no corta. Era eso o nada”. Y cuando fueron llamadas para bajar, lanzaron el cuchillo a la cama, con la suerte de que acabó en la cama de Sofía.

“Cuando dejabas de interactuar en las fiestas con la gente, te mandaban a dormir. Las personas que menos interactuaban eran siempre las primeras en subirse, así que ella se subió y se fue a dormir”, contó la tentadora, explicando que “al día siguiente, una chica de producción nos pregunta qué le hemos hecho a Sofía porque ha pedido hablar con el psicólogo del programa”. Y es que “dijo que ella había pedido hablar con el psicólogo porque había visto un cuchillo debajo de su almohada y pensaba que la íbamos a matar”.

