El entorno de Anabel Pantoja se pronuncia sobre la crisis que está atravesando con David Rodríguez: "Ahora están..."

Las informaciones sobre Anabel Pantoja y David Rodríguez no cesan. Tal y como ha trascendido esta semana, parece que la pareja no atravesaría un buen momento y por eso han decidido establecerse por un tiempo en Andalucía para no estar solos en Gran Canaria.

Sin embargo, hace unos días Benita hablaba ante los medios de comunicación y negaba problemas en la pareja: "No, no ha tenido ninguna bronca". De hecho, confirmaba que "ahora están más cerca que nunca".

Como amiga de la sobrina de Isabel Pantoja, la vidente asegura que "Anabel está con una pareja maravillosa, está viviendo una situación muy difícil que no la aguantaría cualquiera, Anabel está viviendo momentos que son difíciles".

Respecto al desarrollo de la investigación en la que están sumergidos y la posibilidad de un juicio, Benita comentaba que "como vidente digo que se va a archivar y que además de archivarse, Anabel es maravillosa como madre y él como padre".

En tono bromista, hablaba también de la serie que prepara la tonadillera y se postulaba para interpretarla "menos las escenas de Julián Muñoz, que no me hacen mucha gracia, prefiero escenas con otra gente, con Coronado, por ejemplo".