Un familiar de Isabel Pantoja estalla contra la cantante: "Lo único que pido es que cuente la verdad, que no blanquee, que ya ha blanqueado mucho"

Sylvia Pantoja está en un momento de lo más especial en su carrera profesional: ha lanzado su nuevo single, 'Ni puta ni santa', un tema que trata "mi vida, lo que entraña esta saga, que está envuelta en morbo, en drama, en tragedia siempre".

La artista ha hablado ante los medios y ha confesado que de lo que más se habla "es del morbo y del drama que ciertos familiares se están llevando a cabo" cuando Pantoja "es un apellido de arte, de música, de alegría, que tiene un montón de gente llenos de arte, que son cantantes, artistas, bailadores, guitarristas y que van girando por el mundo con un talentazo".

En este sentido, Sylvia viene quiere "reivindicar, con un par de ovarios, que Pantoja hay más de uno y todos tienen talento, todos tenemos talento. Le pese a quién le pese".

SYLVIA PANTOJA / EUROPA PRESS TV

Además, también ha hablado de su tía, Isabel Pantoja, y de la serie que tiene entre manos: "Lo único que digo es que cuente la verdad, que no blanquee, porque ya ha blanqueado mucho" y ha afirmado que no tiene sentido que solo se apoye en su hermano Agustín: "Es que... ¿hay alguien que entienda a esta pareja?".

Sylvia ha desvelado que "he tenido muchos vetos" pero "todos los he superado y eso es lo que me hace sentirme orgullosa de mí misma, me considero una persona muy fuerte". Dejando entrever que su mano negra ha sido la tonadillera, le ha lanzado un mensaje: "Me ponga las zancadillas que me ponga, lo supero toda. Así que... id por donde queráis, que no vais a poder conmigo".