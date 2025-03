La fundación Aless Lequio recibe un galardón por su labor que se ve empañado por una llamativa ausencia: "Está muy emocionado"

La Fundación Aless Lequio ha sido distinguida este viernes con el galardón Severo Ochoa al Mérito Sanitario, un galardón que se ha visto empañado por una llamativa ausencia en el acto de entrega: "Está muy emocionado".

Y es que la noticia de la semana no era el premio, sino la portada de la revista Hola en la que Ana Obregón ha vuelto a sacar a su hija, levantando muchas críticas al respecto. Y no sabemos si esta ha sido la razón, pero es que en la entrega del medio Severo Ochoa solo estuvo la presidenta de la fundación, es decir, Ana Obregón, pero no su vicepresidente, Alessandro Lequio.

Y es que parece que el conde ha querido poner tierra de por medio, sobre todo en estos momentos donde se ha levantado tanta polémica por decir, además, que Anita no se llevaría nada de su herencia, pese a ser hija biológica de su hijo.

Está claro que dinero no le hará falta a la niña, ya que su madre legal, es decir, Ana Obregón, acumula un importante patrimonio.

Premio

En la entrega del premio sí que se le preguntó a Ana por la asuencia de Alessandro, quien señaló que "es el vicepresidente de la Fundación y está encima de todo. Está muy emocionado por el premio, pero no ha podido venir porque por las tardes está con su niña y yo le entiendo". De este modo, restaba importancia a la polémica surgida.