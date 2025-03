Isabel Gemio revela por primera vez los detalles de su ruptura con Nilo Manrique: "Lo han sufrido mis hijos"

Hace años que Isabel Gemio se alejó d ela primera línea mediática. Sobre su vida personal, la periodista siempre ha mantenido un perfil myu bajo y tan solo se le ha conocido como pareja al cubano Nilo Manrique, escultor de profesión y ganador de la edición de Supervivientes celebrada en 2006.

Ahora, la presentadora ha vuelto a estar de actualidad gracias precisamente a su expareja, con la que contrajo matrimonio solo tres meses después de empezar su relación y con el que tiene 2 hijos en común.

El cubano ha intervenido en TardeAR para entre otras cosas, pedir perdón a la comunicadora y a sus hijos por años de ausencia. Unas inesperadas declaraciones sobre las que ha opinado la propia Isabel Gemio.

"Lo han pagado mis hijos"

Nilo Manrique aparecía este viernes en el programa de televisión 'TardeAR' para pedir perdón públicamente a Isabel Gemio por la actitud que tuvo en el pasado con la presentadora y con los hijos de esta.

"Hay momentos en los que uno tiene que afrontar lo que ha hecho mal. Le pido perdón por exponerla en los medios de comunicación y llevarla a todas las personas que se satisficieron de nuestro dolor. Tenía que haberlo pensado mejor antes de dar ese paso", confesaba el cubana a través de una videollamada.

Tras esto, la periodista se dejaba ver recogiendo recoge el Premio Severo Ochoa en representación de la fundación que lleva su nombre y, minutos más tarde, atendía a la prensa.

"No he hablado, ya lo sabéis. Dije que lo había hecho en privado. Yo creo que todo ese tipo de cosas se tienen que quedar en privado", confesaba la periodista al comentarle las declaraciones de su expareja, pero sí aseguraba que "en la vida está bien pedir perdón porque si uno no tiene conciencia de que ha hecho las cosas mal, pues... qué triste".

Además, desvelaba que lo que han vivido "es muy serio" porque "lo han pagado mis hijos y lo han sufrido mis hijos". Poniendo distancias con la reaparición de Nilo, Isabel confesaba que "no" le duele volver a verle en los programas, pero sí "me duele ver sufrir a mis hijos o en su momento lo que sufrieron mis hijos, pero yo no soy dueña de eso".

En ese aspecto, Isabel sigue pensando que "por los hijos hay que hacer mucho esfuerzo y mucho sacrificio y pensar primero en ellos" y aunque "el daño está", sus hijos "tienen gran corazón y saben que es bueno en la vida".

En cuanto a cómo se encuentra personalmente, la comunicadora explicaba que "estoy bien, porque yo por dentro estoy bien y me cuido mucho, hago mucha meditación" y "ya no tengo ansiedad por nada, no creo que tenga que ya demostrar nada, sino a mí misma, lo que yo soy capaz ahora de conseguir con mi vida, con esta etapa de mi vida".