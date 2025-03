Luitingo reacciona a la entrevista de Jota Peleteiro en la que intentó desenmascarar a Jessica Bueno: "15.000 euros al mes"

Jota Peleteiro se sentó en '¡De viernes!' para hablar, por primera vez en televisión, sobre su separación con Jessica Bueno y contestar a todas las afirmaciones que esta ha hecho en los medios sobre las dificultades que le está poniendo.

El exjugador -que reside en Emiratos Árabes y ha vuelto a casarse con la modelo Ajla Etemovic, con la que tiene un bebé de 6 meses- negó que fuese infiel a Jessica, a la que acusó de querer vivir con todo tipo de lujos mientras estuvieron juntos, llegando incluso a pedirle viajar en avión privado. Además, afirmó que mantenía a toda la familia de la sevillana, y desveló que cuando se separaron firmó un acuerdo de divorcio desorbitado, de 15.000 euros al mes. "Llevo dos años de calvario, me ha destrozado" sentenció.

En este contexto, Luitingo ha sido preguntado por la entrevista de la expareja de la modelo y ha confesado que se quiere mantener al margen de todo lo que pueda salir a la luz: "Yo paso".

El exnovio de Jessica ha preferido mantenerse al margen de la guerra con el futbolista en su inesperada intervención en televisión y ha confesado que "son cosas de ellos dos totalmente".

En cuanto a cómo se tomará la modelo que su exmarido conceda una entrevista, ha contestado que no sabe porque "yo no me meto en nada"... demostrando así que no tiene nada que ver en esta guerra.

Recuperando su día a día tras su ruptura, Luitingo vuelve de Madrid debido a que "hemos estado con productores en el evento de 'The chosen' y la verdad es que muy contento" porque vuelven a grabar.