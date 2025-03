Marta Riesco habla tras el final de Ni que fuéramos Shhh: "Me equivoqué, pero ya está bien, merezco una segunda oportunidad"

Tras vivir su peor época personal y profesional por enamorarse en el momento equivocado y de la persona que no debía, Marta Riesco resurgía de sus cenizas en 'Ni que fuéramos Shhh'. Su desparpajo y profesionalidad como colaboradora de televisión y como reportera volvían a situarla en el foco mediático... y ahora vuelve a disfrutar de un merecido éxito.

Esta semana vivíamos el final del programa y con la despedida llegaba la gran noticia: todos ellos vuelan hasta TVE con el programa 'La familia de la tele' y, como no podía ser de otra manera, ella también.

Marta hablaba ante las cámaras de este buen momento profesional y confesaba que "he llorado muchísimo", sobre todo cuando recibió esa llamada telefónica que le ha cambiado la vida: "Me acuerdo mucho de mi familia, de mis padres, de mi hermano, de mi chico. Toda esa gente que al final estuvo a mi lado en los peores momentos".

Además, echaba la vista atrás y confesaba que lo más difícil para ella fue "adaptarse y llegar a la última" porque "ellos eran una gran familia de la tele y yo era como una gran extranjera ahí", pero lo bueno es que "al final se trata de tiempo y hemos tenido tiempo porque veníamos un montón de horas y al final nos hemos conocido todos".

Además, también hablaba de su pareja, Alejandro Caraza, quien "ha sido parte fundamental" en su recuperación porque "me ha dado calma, estabilidad y seguridad de ser quien soy y de no arrepentirme de lo que había pasado y afrontarlo". Ella tuvo el valor de reconocer que "me equivoqué, pero ya está bien, ahora merezco una segunda oportunidad".

Feliz en el terreno profesional, pero también en el profesional tras mudarse a su nueva casa, Marta desvelaba que todo le ha venido "en la misma semana. O sea, esto tiene más mérito, sí... he cambiado de todo, de coche, de casa".