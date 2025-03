Shakira no olvida a Piqué a pesar de la infidelidad y confiesa lo que siente por él: "Ser feliz con un dolor"

A pesar de que la relación de Shakira y Piqué terminó saltando por los aires por las infidelidades del futbolista, la cantante colombiana no parece haber olvidado al exfutbolista y padre de sus dos hijos, Milan y Sasha.

Tras dedicarle una controvertida canción en colaboración con Bizarrap en la desmontaba las mentiras del jugador del Barcelona, la cantante ha ido un paso más allá al conceder una entrevista en la que habla del actual momento emocional que atraviesa y de lo que siente a día de hoy por el padre de sus hijos. "se puede ser feliz incluso con un dolor", con "alguna herida que no sana", y hace una comparación con la que deja clara la sensación: "Como cuando uno está en una fiesta y te duelen los pies, pero sigues bailando".

Shakira Isabel Mebarak Ripoll es una artista colombiana multifacética, conocida por su talento como cantante, compositora, bailarina, empresaria y filántropa. Nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia, y comenzó su carrera musical a los 13 años, lanzando su primer álbum titulado Magia en 1991.

A lo largo de su carrera, Shakira ha alcanzado un éxito rotundo, vendiendo más de 75 millones de discos en todo el mundo. Su estilo musical es una fusión de géneros como pop, rock, dance, rumba, merengue y balada, reflejando tanto su herencia latina como su fascinación por la música árabe.

En 2001, Shakira alcanzó la fama global con el lanzamiento de Laundry Service, su quinto álbum, que incluyó el éxito internacional "Whenever, Wherever", uno de los sencillos más vendidos de la historia. Este álbum también presentó el éxito "Underneath Your Clothes". En 2005, publicó Oral Fixation Vol. 2, que destacó con canciones como "La Tortura" y "Don't Bother". En 2007, lanzó su séptimo álbum, She Wolf, que incluía el tema principal "She Wolf".

En 2010, la cantante lanzó Sale el Sol, su octavo álbum, con sencillos como "Loca" y "Waka Waka (This Time for Africa)", el cual se convirtió en el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010. En 2014, publicó Shakira, su noveno disco, que incluía temas como "Can't Remember to Forget You" y "Empire". En 2017, presentó El Dorado, su décimo álbum, con los éxitos "Chantaje" y "Me Enamoré".

Exitosa carrera

Además de su exitosa carrera musical, Shakira es una destacada filántropa, especialmente en África y América Latina. En 1997, fundó la Fundación Pies Descalzos, una organización dedicada a ayudar a niños en situación de vulnerabilidad en Colombia. En 2003, fue nombrada embajadora de buena voluntad de UNICEF, y desde entonces ha trabajado incansablemente para recaudar fondos destinados a la educación y la salud de los niños en diversas partes del mundo.