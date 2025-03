Terelu Campos desvela el complicado momento que atraviesa Alejandra Rubio tras ser madre: "La he visto sufrir muchísimo"

Terelu Campos tan solo aguantó 19 días en Honduras. Unos pocos días más que su hermana, Carmen Borrego, que participó en la edición anterior del concurso. Sin embargo, la menor de las Campos ha tenido tiempo suficiente de contar algunos de los aspectos más desconocidos de su vida personal.

Ahora, con su regreso a España, la colaboradora se ha sentado en el plató de De Viernes para contar, entre otras cosas, uno de los espisodios más controvertidos de la historia de su familia: el suicidio de su padre.

Además, la hermana de Carmen Borrego no ha eludido la última hora sobre su hija, Alejandra Rubio y cómo se encuentra tras convertirse en madre recientemente y cómo ha sobrellevado las críticas a su relación con Carlo Costanzia.

Aunque no quiso entrar en quiénes fueron las personas que la dejaron sola en ese momento, Terelu ha recalcado que siempre ha estado cerca de Alejandra, un apoyo incondicional que su hija le ha agradecido en numerosas ocasiones. "Yo he visto a mi hija sufrir muchísimo (...) Yo siempre he estado ahí, pero no voy a hablar de nada que ella no quiera hablar. La he visto sufrir muchísimo, y llorar muchísimo", declaraba con cierto pesar.

"Era un hombre muy susceptible"

En cuanto a la confesión que hizo sobre el suicidio de su padre, Terelu ha desvelado que "era un hombre muy susceptible" y, de alguna manera, "la fama de mi madre le acomplejaba".

Sin pelos en la lengua y pudiendo ser más clara que nunca debido a la ausencia de su madre y de su tío Manolo -hermano de su padre- la invitada ha confesado que "yo sí recuerdo como cargaba la pistola de los intentos previos". Es más, todavía recuerda "a mí hermana y a mí en la terraza del ático sabiendo que había cogido el maletín".

Sin embargo, cuando su padre decide quitarse la vida ni ella ni Carmen están con él. Se enteraron por teléfono, pero Terelu pensó que había tenido un accidente. Hasta al día siguiente, cuando se reúnen con su madre y esta les comunica lo ocurrido: "Mi madre no pudo terminar la frase porque la terminé yo, ahí fui consciente de que esa amenaza que durante años la había verbalizado había ocurrido".