Terelu Campos se rompe al recordar el fatídico final de su padre: "Cargaba la pistola en los intentos previos"

Terelu Campos tan solo aguantó 19 días en Honduras. Unos pocos días más que su hermana, Carmen Borrego, que participó en la edición anterior del concurso. Sin embargo, la menor de las Campos ha tenido tiempo suficiente de contar algunos de los aspectos más desconocidos de su vida personal.

Ahora, con su regreso a España, la colaboradora se ha sentado en el plató de De Viernes para contar, entre otras cosas, uno de los espisodios más controvertidos de la historia de su familia: el suicidio de su padre.

Terelu Campos se ha sentado esta noche en '¡De viernes!' tras su paso por 'Supervivientes 2025' y se ha reencontrado con sus compañeros de programa para confesarles cómo ha vivido esta experiencia y todo lo que ha aprendido. Maquillada, peinada, pero sobre todo, con una sonrisa de oreja a oreja, la colaboradora de televisión se ha mostrado renovada.

Una vez en plató, la comunicadora ha confesado que todavía no es consciente de lo que le ha servido el concurso o de lo que se ha liberado y ha aclarado que "Alejandra solo me pidió que no llorara y que no hablara de mi madre", por lo que no iba con directrices de ningún tipo.

"Yo no sé lo que ha pasado, se han sorprendido hasta mis amigos" ha contado la colaboradora haciendo referencia al cambio de actitud que ha tenido a raíz de su participación en el reality y de la que todo el mundo ha hablado públicamente.

Además, ha aprovechado para desmentir que haya fumado durante sus días en Honduras: "No he fumado, de hecho me habéis visto con el parche pegado que se me despegaba y me lo tenían que volver a pegar".

"Era un hombre muy susceptible"

En cuanto a la confesión que hizo sobre el suicidio de su padre, Terelu ha desvelado que "era un hombre muy susceptible" y, de alguna manera, "la fama de mi madre le acomplejaba".

Sin pelos en la lengua y pudiendo ser más clara que nunca debido a la ausencia de su madre y de su tío Manolo -hermano de su padre- la invitada ha confesado que "yo sí recuerdo como cargaba la pistola de los intentos previos". Es más, todavía recuerda "a mí hermana y a mí en la terraza del ático sabiendo que había cogido el maletín".

Sin embargo, cuando su padre decide quitarse la vida ni ella ni Carmen están con él. Se enteraron por teléfono, pero Terelu pensó que había tenido un accidente. Hasta al día siguiente, cuando se reúnen con su madre y esta les comunica lo ocurrido: "Mi madre no pudo terminar la frase porque la terminé yo, ahí fui consciente de que esa amenaza que durante años la había verbalizado había ocurrido".