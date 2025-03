Tras su aparatosa caída, Mario vaquerizo reaparece y se confiesa sobre su vida sexual: "No me acuesto con ella"

Mario Vaquerizo cerraba 2024 recuperándose del grave accidente que sufrió en pleno concierto con las Nancys Rubias. Su actuación en el festival extremeño Horteralia, estuvo marcada por la fatídica caída que le obligó a parar en seco sus compromisos profesionales y a pasar más tiempo del que al cantante le habría gustado en el hospital.

Ahora, 4 meses después, el marido de Alaska se confiesa en su entrevista más personal en la que, entre otras cosas, habla como nunca de un aspecto de su vida desconocido para muchos: la pérdida de su hermano y cómo sus padres tuvieron que sobreponerse a este duro golpe.

"Yo pensaba en mis padres y en lo que sufrieron cuando se murió mi hermano. A mí antes se me llenaba en la boca diciendo que, si yo me quedaba paralítico que me llevaran a todas partes en silla de ruedas, o que si me quedaba en coma me dejasen, que ya despertaría... Pero cuando me han pasado esas dos cosas, he dicho, no quiero eso. Sobre todo, por no ver sufrir a los que tienes alrededor, porque mis padres no se merecen pasar otra vez por la pérdida de un hijo. A Olvido además lo mío le pilló en Venecia. Imagínate el viaje de vuelta", cuenta el televisivo.

Ahora, meses después de su complciado accidente, el cantante se abre en una entrevista muy personal en la que se confiesa sobre aspectos tan privados como su vida sexual a partir de los 50. "Mira, cada maricón es un mundo. Cada uno tiene derecho de sentirse como quiera. Yo creo que hay bisexualidad, homosexualidad, heterosexualidad y transexualidad. Las personas somos compendio de todo. Por mucha cabeza que tenga mi mujer, si no está buena, no me acuesto con ella".

Dura pérdida

Alaska y Mario Vaquerizo se han quedado devastados tras la muerte de Enrique Bastante, al que todos llamaban Kike. Guitarrista de grupos como La Frontera o Gabinete Caligari, la pareja estuvo ligada a él personal y profesionalmente ya que, además de ser grandes amigos, han trabajado juntos en no pocas ocasiones.

"Te despedimos con todos los honores pero con mucha tristeza. Dejas mucho amor en este mundo… ¡y qué buena estrella reciben por allá arriba!", ha escrito Alaska en sus redes sociales junto a varias fotos con Enrique Bastante y otros amigos como Jaime Urrutia.