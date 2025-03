La cantante María Isabel se rompe en directo con la pérdida de su padre: "Me ha llegado al alma"

María Isabel llegó a la fama gracias a su archiconocido tema Antes muerta que sencilla, tema que le dio fama casi mundial al llegar incluso a sonar en Estados Unidos y Japón. Desde entonces ha estado vinvulada al mundo del espectáculo con apariciones en Tu cara me suena o intentando representar a España en Eurovisión aunque con poco éxito.

Ahora, la cantante ha reaparecido en Hay una cosa que te quiero decir para sorprender a una admiradora que no pasa por un buen momento. La joven ha perdido a su padre y uno de sus refugios ha sido la música de la andaluza, quien no ha dudado en aparecer en plató y leerle una carta de ánimo a Inma, su fan. Un emotivo momento que ha hecho que la cantante no pudiera contener las lágrimas. "Me ha llegado al alma conocer cómo te apoyó desde el primer momento en tu sueño de ser artista, actriz, cómo te llevaba a los castings…”

Fama mundial

Con tan solo 10 años llegó con su música a Estados Unidos, Japón, México, etc., pero su carrera no se quedó solo en la industria musical. En 2007 debutó en la gran pantalla con la película de 'Los Ángeles S. A.'. En esta película también participó creando la banda sonora. Con ella llegó a más de 12 países europeos a través de HBO. Además, no perdió la oportunidad de salir en la pequeña pantalla, y en 2009 aparece en 'Menuda Noche', mientras hacía una audición para Los Lunnis que dio sus frutos: en 2010, María Isabel estrena la quinta temporada de la serie infantil con la que los "niños se iban a la cama".

Tras su éxito en Eurovisión Junior de 2004, desde la organización se intentó que presentara la edición de 2010, pero declinaron la oferta; sin embargo, a cambio, participó como artista invitada recordando el famoso "Antes muerta que sencilla". 2010 fue el último año en el que publicó un disco antes de 2015. Esos años de barbecho los aprovechó para participar en desfiles de moda y para salir en algún que otro programa de televisión como entrevistada. En aquella época decía que estudiaría Comercio y Marketing para abrir su propia tienda de ropa.

A pesar de esa inquietud por el mundo del comercio y de la moda, la música no pasó a formar parte del pasado. En 2015 lanzó 'Yo decido' como trabajo discográfico y, poco después, se conoció su faceta de imitadora en 'Tu cara me suena', donde se hizo pasar por Rihanna. Su pasado eurovisivo volvió en 2016, cuando quedó entre las preseleccionadas para representar a España ese mismo año. Finalmente, quedó cuarta, la tercera más votada por el público, por lo que tuvo que quedarse con el buen sabor de boca del 2004.