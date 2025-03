Eva González reaparece y preocupa a sus seguidores con esta inesperada confesión: "Todo sale mal"

Eva González sorprendía a todos sus seguidores al confesar inesperadamente que no pasaba por un buen momento. La modelo, que no es dada a hablar de su vida personal, dejaba a todos sin palabras. "Llevo dos días en los que parece que todo sale mal. Estoy susceptible. Las noticias en mi vida no son buenas. En fin, será que Mercurio está retrógrado. Hoy me he levantado dispuesta a cambiar esa energía y lo primero que he hecho ha sido comprarme flores que a mi siempre me suben el ánimo. Mandadme buena vibra y deseadme suerte", relató Eva.

Sin embargo, parece que la modelo ha decidido seguir adelante y celebrar la vida junto a su hermana, que hace unos días delebraba su 40 cumpleaños.

María y Eva González / Instagram

Carrera profesional

Eva se crio en la población de Mairena del Alcor (Sevilla). Proviene de una familia clase media. Su padre Manuel González, fue agricultor profesional, y su madre, Encarna Fernández, ama de casa. Tiene una hermana menor que ella, María González Fernández.

En su infancia estudió hasta segundo curso de diplomatura en Trabajo social, después empezó a trabajar como modelo en la agencia que tiene la también modelo Raquel Revuelta en Sevilla, Doble Erre, donde consiguió el título de Miss Sevilla. A raíz del concurso, dejó sus estudios para así poder dedicarse intensamente a los compromisos adquiridos como Miss España 2003.

Participó en el certamen de Miss España en 2003 representando a Sevilla y consiguió el título. Además de ser elegida Miss España, también se le otorgaron los premios de Miss Simpatía y Miss Elegancia.

Tras proclamarse ganadora del certamen, viajó a Panamá para participar en Miss Universo 2003. Fue una de las favoritas, pero no entró entre las 15 mejores. Vistió un traje de flamenco en el pase de trajes nacionales.

Después de su reinado, Eva entró en el mundo de la moda en España, siendo imagen de firmas como Viceroy y Tampax y desfilando, entre otros, en la Pasarela Cibeles, en el Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) y en la Semana de Moda de Sevilla.

También se ha forjado una carrera en la televisión española, siendo en la actualidad una de las presentadoras más queridas[cita requerida] por el panorama nacional. En 2004 colaboró en el programa UHF de Antena 3 junto a Nuria Roca y Florentino Fernández. Además, apareció en un capítulo de la serie de Telecinco Los Serrano, interpretando a una profesora de Educación física que encandilaba a todos los jóvenes del instituto.