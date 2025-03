Sale a la luz el controvertido rito por el que se ha casado Carlos Sobera: "Iba jurando en arameo"

Carlos Sobera es uno de los presentadores más queridos y reconocidos de la televisión. El de Barakaldo lleva décadas vinculado a la pequeña pantalla, primero desde la televisión autonómica vasca ETB, para luego dar el salto a la televisión nacional con éxitos como Quién quiere ser millonario, Atrapa un millón o desde 2015, el archiconocido First Dates, un dating show en el que comparten mesa comensales de lo más peculiares.

También fue peculiar la boda que el presentador protagonizó hace 20 años junto a su mujer, Patricia Santamarina. Un enlace que celebraron en el Caribe y que contó con un particular rito para sellar su amor: un ritual maya.

A pesar de que su relación está más que afianzada, en sus inicio parece que nada fue tan idílico. Tal y como confesaba la mujer del presentador. "Me caía fatal, le veía y le tenía rabia, hasta me quitó una casa que yo iba a comprar, cuando tenía que verle por trabajo iba jurando en arameo", desvelaba ella en el programa 'Mi casa es la tuya'.

Sin embargo, el vasco ha demostrado su perfil más camaleónico desde que se ha puesto al frente de varias galas de realities como Superivientes o Gran Hermano. A pesar de su larga trayectoria televisiva, el presentador también imagina cómo será su vida tras dejar la pequeña pantalla y, tal como ha confesado en una entrevista a la revista Semana, se imagina en un entorno muy bucólico en un pueblo de Burgos. Parece que tuviera muchas tierras la pobre (risas). Pero es verdad... Cuando era chaval, mis padres me llevaban a Cubillos de Losa, el pueblo del norte de Burgos de donde es originaria mi familia. Y, oye, tengo una imagen bucólica del campo y siempre digo que el día que tenga 75 u 80 años, me gustaría tener una casita en el campo, cultivar unas cositas, tener un par de vacas y montarme en un carro con bueyes para dar un paseo. Aunque luego, la Guardia Civil quizá me pare para preguntarme dónde voy, porque esto no se puede hacer ya", contaba el presentador.

Presentador insignia de 'Supervivientes'

'Supervivientes' es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Desde hace unos años, Carlos Sobera se ha incorporado a la hornada de presentadores del reality de supervivencia por excelencia. Convirtiéndose en uno de los rostros más valorados por los espectadores.