Este será el refugio de Carlos Sobera al anunciar su adiós a la televisión: "Pura dolce vita"

Carlos Sobera es uno de los presentadores más queridos y reconocidos de la televisión. El de Barakaldo lleva décadas vinculado a la pequeña pantalla, primero desde la televisión autonómica vasca ETB, para luego dar el salto a la televisión nacional con éxitos como Quién quiere ser millonario, Atrapa un millón o desde 2015, el archiconocido First Dates.

Sin embargo, el vasco ha demostrado su perfil más camaleónico desde que se ha puesto al frente de varias galas de realities como Superivientes o Gran Hermano. A pesar de su larga trayectoria televisiva, el presentador también imagina cómo será su vida tras dejar la pequeña pantalla y, tal como ha confesado en una entrevista a la revista Semana, se imagina en un entorno muy bucólico en un pueblo de Burgos. Parece que tuviera muchas tierras la pobre (risas). Pero es verdad... Cuando era chaval, mis padres me llevaban a Cubillos de Losa, el pueblo del norte de Burgos de donde es originaria mi familia. Y, oye, tengo una imagen bucólica del campo y siempre digo que el día que tenga 75 u 80 años, me gustaría tener una casita en el campo, cultivar unas cositas, tener un par de vacas y montarme en un carro con bueyes para dar un paseo. Aunque luego, la Guardia Civil quizá me pare para preguntarme dónde voy, porque esto no se puede hacer ya.

Sin embargo y mientrs llega el momento de jubilarse, el presentador sigue en plena forma no solo en a pequeña pantalla, también en el mundo de las redes sociales donde es habitual verle compartiendo estampas familiares junto a su mujer, Patricia o su hija.

Hace apenas unos años, a Carlos Sobera le diagnosticaron diabetes tipo 2, una enfermedad que aumenta su riesgo de infarto y por la que casi le produce la muerte en el 2019, el susto más grande su vida y por el que se abrió en canal: "Una fístula me provocó una infección, y con la diabetes tuve un principio de gangrena de Fournier, que es muy seria. Me operaron, no digo a vida o muerte porque sería exagerar, pero me advirtieron de que no era una urgencia, sino una emergencia, y que en 24 horas sí que podía morir porque, con ese tipo de infecciones, si la bacteria entra en sangre te puedes morir en 24 horas", cuenta.