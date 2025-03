Sonsoles Ónega rechaza volver a Telecinco: "Fue una experiencia durísima y difícil"

Sonsoles Ónega se ha convertido en la triunfadora indiscutible de las tardes con su Y Ahora Sonsoles en Antena 3, un proyecto al que accedió tras marcharse de Telecinco. La presentadora, que participo en un podcast donde se abrió completamente, rechaza volver a la cadena amiga: "Fue una experiencia durísima y difícil".

Sonsoles habló sin miramientos sobre lo que había votado en las elecciones, y tampoco tuvo problema en hablar sobre la cadena en la que había trabajado anteriormente. Eso sí, no se plantea volver. "Ahora mismo no". Eso, a pesar de que en el podcast Ac2ality le sugirieron el ofrecimiento de un salario importante, la presentadora aseguró que "no, no solo es eso. Hay un salario emocional importante. Un intangible que no se paga con dinero".

En Telecinco, entre otros trabajos, estuvo como presentadora de realitys como La casa fuerte, al respecto, señaló que "fue una experiencias durísima y difícil. No es nada fácil hacer un reality cuatro horas en directo, de pie, con tacones, enfajada y con la cabeza fresca... Tiene muchísimo mérito. Con mis compañeros Jorge, Sandra y Sobera, que hacen los realities, me quito el sombrero. Esto y la tertulia política para mí es lo más duro".

Sonsoles Ónega Salcedo, nacida en Madrid el 30 de noviembre de 1977, es una destacada periodista, presentadora de televisión y escritora en España. Hija del también periodista Fernando Ónega y Marisol Salcedo, y hermana de Cristina Ónega, obtuvo su título en Periodismo en la Universidad CEU San Pablo.

Con un enfoque en los medios audiovisuales, Sonsoles inició su carrera en CNN+ y más tarde se trasladó a la cadena Cuatro. En 2008, se unió a Telecinco, donde, durante una década, se dedicó a la cobertura parlamentaria, sobresaliendo en el Congreso de los Diputados.

Entre 2018 y 2022, Sonsoles presentó el programa "Ya es mediodía" en Telecinco, centrado en acontecimientos de actualidad, y fue analista política en "La tarde de COPE", un espacio radiofónico.

En cuanto a su faceta literaria, publicó en 2004 la novela corta "Calle Habana, esquina Obispo" y posteriormente "Donde Dios no estuvo", sobre los atentados del 11-M. Sin embargo, su obra más reconocida es "Después del amor" (2017), ambientada en la Segunda República española.

Nuevos proyectos comenzaron en 2020, cuando Sonsoles presentó las galas del reality show "La casa fuerte", emitido en horario estelar de los domingos. En los años 2021 y 2022, lideró "Ya son las ocho".

Y ahora Sonsoles

En julio de 2022, se incorporó a Atresmedia Televisión para conducir "Y ahora Sonsoles", un programa que se estrenó en Antena 3 el 24 de octubre de ese mismo año. En diciembre de 2023, Sonsoles apareció como colaboradora especial en los episodios 2.773 y 2.775 de la última temporada de "Amar es para siempre", donde interpretó a la jefa de prensa del alcalde de Madrid, Tierno Galván.