Así troleó Manu Pasapalabra a Laura Escanes: "Luego pediré una foto a todos y a tí que la escanees"

Manu, el concursante más veterano en estos momentos en Pasapalabra con 220 programas a sus espaldas, siempre despide a los invitados de famosos de ambos equipos (naranja y azul) con unos versos. Y este viernes no iba a ser menos. Antes de empezar el Rosco frente a la gallega Rosa, su rival desde hace 90 tardes, dedicó unas palabras al exjugador de baloncesto Fernando Romay, la influencer Laura Escanes, la actriz Ana Fernández y el actor Alberto Amarilla. Un cuarteto que dejó momento inolvidables esta semana, como la bachata que se marcaron Alberto Amarilla y Laura Escanes y que el actor convirtió en "película de cine de adultos".

“Quería despedirme de los invitados”, dijo Manu antes de introducir su particular poema, que no dejó indiferente a nadie. Y Roberto Leal, el presentador, le dio paso. "A Ana, que a nada que te descuides, te resuelve las pruebas. A Alberto, que se le perdona todo, como mucho tarjeta amarilla. Siempre he soñado con conocer Roma y… Fernando", expresó. Para terminar con troleo a la exmujer de Risto Mejide: "Y luego os pido una foto a todos y a Laura que la escanees". La reacción de Laura Escanes, de Roberto Leal y de todos los invitados fueron enormes carcajadas.

¿En qué consiste el programa?

Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento, logrando atraer a una amplia y diversa audiencia. El núcleo central del show es una serie de pruebas lingüísticas y de conocimiento que los concursantes deben superar para avanzar a la fase final. El objetivo último es completar correctamente un rosco de palabras, conocido como "El Rosco", una rueda de 25 definiciones, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Esta última fase es la parte más icónica y esperada del programa.

El concursante que logra acumular más puntos al final de las rondas preliminares accede a "El Rosco", una prueba que requiere tanto rapidez mental como un amplio repertorio de conocimientos generales. Cada acierto suma al contador, mientras que los errores penalizan al concursante. En caso de fallar una respuesta, el concursante puede optar por utilizar el recurso de "pasapalabra", que le permite saltar temporalmente esa definición y continuar con el siguiente término, gestionando así estratégicamente su tiempo.