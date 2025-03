Anabel Pantoja pone fin a los rumores: "Para lo bueno y malo"

Tras dar a luz a la pequeña Alma, la felicidad de Anabel Pantoja se vio truncada tras el ingreso de la pequeña en el hospital y la investigación que se abrió. También fueron muchos los rumores que hablaban de una posible ruptura con el padre de su hija, y ahora Anabel pone fin a los rumores: "Para lo bueno y lo malo".

Y es qye la sobrina de Isabel Pantoja está cansada de las especulaciones y, como ha venido haciendo últimamente, ha despejado las dudas a través de las redes sociales, concretamente su perfil oficial de la red social de Instagram donde ha publicado un carrusel de fotografías de estos días en Sevilla y Córdoba que viene precedida de una foto en la que se la ve a ella con David.

Junto a las fotos, Anabel escribe: "Los que me aguantan, los que me levantan, los que me regañan, los que me arropan, los que me apoyan, los que siempre están ahí, para lo bueno y malo, pero para sumar momentos que de eso se trata esto, VIVIR y SUMAR SEVILLA + CÓRDOBA = MI MEDICINA".

Anabel dejó su Sevilla natal para trasladarse a Madrid y formarse como maquilladora, trabajando como asistente de su tía. Su incursión en la televisión comenzó en 2011 cuando se unió como colaboradora a 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco. Entre 2013 y 2016, participó como comentarista en 'Mujeres y hombres y viceversa', también en Telecinco.

En 2014, Anabel fue concursante en 'Supervivientes', compartiendo pantalla con participantes como Oriana Marzoli y Bibiana Fernández, aunque fue la segunda en ser expulsada después de quince días. Entre 2015 y 2017, colaboró en '¡Qué tiempo tan feliz!' y en 2016 participó en 'Levántate All Stars', presentado por Jesús Vázquez.

En 2015, se unió al debate de 'Gran Hermano 16' y comenzó a colaborar de manera esporádica en 'Sálvame'. Con el tiempo, su presencia en este programa se hizo considerable, ganando popularidad, especialmente en sus redes sociales, donde supera el millón de seguidores en Instagram. En 2019, participó en 'Gran Hermano VIP', siendo la primera en abandonar la casa. En 2020, formó parte de 'El tiempo del descuento', alcanzando la final, y en septiembre de ese año fue la primera en participar en 'Solos/Solas' de Mitele Plus.

En 2018, Anabel lanzó su carrera empresarial al abrir un salón de uñas y diseñar su propia línea de bañadores y la marca de joyas Lueli. Además, trabaja como influencer con la agencia Influgency. Desde 2021, también diseña complementos.

Supervivientes

En 2022, participó de nuevo en 'Supervivientes', coincidiendo con Kiko Matamoros y Marta Peñate, entre otros. Durante este reality, inició una relación con el esgrimista Yulen Pereira. También acompañó a su tía Isabel en una gira por Latinoamérica, aunque al regresar, terminó su relación con Yulen, volviendo al centro de la atención mediática.

Anabel parece disfrutar de su faceta de influencer, participando en eventos destacados junto a personalidades como Dulceida y Luc Loren, consolidando así su lugar en la "jet set" de los influencers españoles. Recientemente, se ha convertido