Borjamina reaparece por sorpresa con una pulla a Reacción en cadena ante sus 600 programas: "No sé si vetados, pero un poco escondidos sí"

El concurso que Ion Aramendi presenta de lunes a viernes en Telecinco, que cada día pone en juego más de 150.000 euros, alcanza este lunes 31 de marzo sus primeros 600 programas con una edición en la que el presentador llegará al plató ‘conduciendo’ un simbólico 600 acompañado por los dos equipos que protagonizarán esta entrega.

Desde su estreno, Reacción en Cadena ha repartido más de 3 millones de euros en premios entre varios de sus más de 600 equipos participantes, que han resuelto alrededor de 2.000 cadenas de palabras y más de 40.000 asociaciones diferentes. Además, los tríos de concursantes han jugado con más de 12.000 palabras en la prueba más emblemática, emocionante y decisiva, Complicidad ganadora.

El nombre de Reacción en cadena va ligado a un nombre muy concreto, Mozos de Arousa. El trñio de gallegos ya son historia en Telecinco tras su paso (y posterior salida) en el programa Reacción en cadena y ahora dan entrevistas y hablan de lo que supuso para ellos dejar la cadena de esa forma. Sin embargo, como se ha sabido recientemente y confirmaron ellos mismos, mantienen un contrato con la cadena por la que no pueden hacer apariciones en otras televisiones.

Los trs lograron un bote de 2,6 millones de euros tras cientos de programas manteniendo su puesto en el concurso.Cada Mozo de Arousa tiene un bote acumulado particular de 840.312 euros. Un bote suculento, un premio muy elevado que, poco a poco sigue creciendo y que, sin embargo, en caso de que se lo embolsen quedará en una cifra algo más reducida. Porque Hacienda se lleva un bocado de este tipo de galardones, un porcentaje que depende de varias cuestiones, como la Comunidad Autónoma, por ejemplo, pero que los Mozos de Arousa están dispuestos a hacer frente. “Aquí el premio se recibe de una sola vez”, empezaba explicando Borjamina al micrófono de El Televisero.

Ahora, cada Mozo de Arousa sigue con su vida, pero Borjamina es el más activo en sus redes sociales. Hace unos días, sorprendía con un mensaje en su cuenta personal de X en el que se leía "Mozos who". Un post que se llenaba de respuestas criticando a Telecinco. "El nivel desde que no estáis es patético. Tanto "Complicidad ganadora" como la cadena final parecen para niños de Primaria y, aún así, los equipos que van presentándose no os llegan ni a las suelas de los zapatos y eso que algunos tienen carreras universitarias. Un abrazo"; "En T5 no tienen vergüenza!! Desde que os fuisteis yo ya no lo veo";" Me parece muy bien lo que han hecho los mozos y lo que reivindican me parece totalmente injusto lo que han hecho con ellos ,son los mejores concursantes que han pasado x el concurso y este desprecio hacia ellos no se lo merecen"; "Vosotros hicisteis que ese programa tuviese tirón, sino igual ni estaba en antena. Somos muchos los que lo veíamos porque estabais ahí, íLo de @mediasetcom es repugnante, cada día te enteras de algo peor que el anterior", son algunos de los comentarios que acompañan a la publicación.

Con motivo del cambio de hora, Borjamina también publicó un mensaje a través de su cuenta de X: "Hace un año nos ponían los fines de semana", escribía. "Y ahora vetados en la cadena What a time to be alive", le contestaba un usuario. "No sé si vetados, pero un poco escondidos sí".