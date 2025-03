Chenoa reaparece tras romper su matrimonio y revela su nueva situación sentimental: "No voy a frenar nada"

En el momento más dulce de su vida a nivel profesional, y demostrando que no hay nada que se le resista, Chenoa presenta su nuevo programa, 'The Floor' en TVE, un concurso -en el que que cien participantes compiten por dominar un tablero digital dividido cien casillas con categorías de conocimiento distintas- en el que descubre una nueva faceta de ella tras su debut como presentadora del nuevo 'Operación Triunfo' y mientras continúa como jurado del talent de Antena 3 'Tu cara me suena'.

"Me hizo ilusión salir un poco de lo que es presentar programas con música y demás para hacer un programa que es cultural, que también me ha gustado toda la vida, yo creo que todos hemos jugado en algún momento al Trivial" ha apuntado en la presentación del formato a la prensa, revelando que salir de su 'zona de confort' ha sido una experiencia maravillosa: "Te dejas guiar y aprender, a mí me gusta aprender, me gustan las oportunidades, me gusta aprender, abrazar el proyecto, entregarme mucho" ha explicado con una sonrisa.

¿De dónde saca el tiempo para compaginar sus numerosos compromisos televisivos con su carrera musical? Como confiesa, "gestionándolo muy bien, madrugando mucho, levantarme con el tiempo suficiente para ser persona por la mañana. Me gusta hacer esa disciplina, al final, aprender". "Yo creo que la ilusión de aprender es lo que te mantiene siempre muy atenta, es lo mejor del mundo" asegura.

Cerrada al amor

De ahí que además de 'The Floor', esté inmersa en el rodaje de la próxima temporada de 'Tu cara me suena', donde además de Bertín Osborne -fichaje estrella de la edición-, participa su gran amiga Gisela. "Por supuesto que es la enchufada, va a haber una mirada diferente hacia ella porque la miro así con amor, pero es que lo está haciendo muy bien. Y aunque yo le puedo poner buena nota, al final el que manda es el público y cuando ves que tu nota coincide con la del público, dices 'vale, ok, no es solamente amor de compañera'" ha explicado, encantada porque ahora ve a la triunfita todas las semanas.

Hablando de sus compañeros en 'OT', hace unos días salía a la luz que Manu Tenorio habría tenido un 'affaire' con Lolita Flores -jurado de 'Tu cara me suena', casualmente- hace 24 años. Un rumor que Chenoa ha definido entre risas como "un cotilleo pasado de moda, por Dios" y al que ha quitado hierro: "Me lo acaban de contar, pero no sé nada de esto. A mí ya nada me sorprende, ya nada, no. A mí me parece todo tan normal, todo, todo..." ha reconocido, revelando que si fuese verdad tampoco le impactaría.

"Lolita es una genia. No lo sé, mañana se lo voy a preguntar. Es una de esas personas que no hay por qué preguntar cómo es porque ella ya se enseña cómo es. Y eso es un gustazo, por eso engancha tanto a la gente. Es que es maravillosa, es que la ves y es una personalidad muy trabajada, una mujer que la gente quiere en casa. Es que te tomarías 3.000 cafés con ella, así que pregúntalo en la calle. El mejor termómetro es preguntarlo en la calle y todo el mundo te va a decir que sí, que me voy con Lolita a tomar algo, claro que sí" ha apuntado, presumiendo de la maravillosa relación que mantiene con la hija de Lola Flores cuando le hemos preguntado cómo la definiría.

Aunque han pasado más de dos décadas, el momento 'chándal' de Chenoa cuando anunció su ruptura con David Bisbal en 2005 sigue dando mucho que hablar y recientemente se ha hecho una viñeta sobre ello. Como ha reconocido con una sonrisa de oreja a oreja "yo lo entiendo, el chándal siempre es fantasía, pero bueno, yo he oído mucho y no soy la misma. Estoy mirando a una persona que ha pasado el tiempo. Pero yo no voy a frenar ya nada a estas altura".

Ahora está, como desvela, "cargada de trabajo con muchos proyectos y muy entregada a lo que hago. Ya lo sabéis que soy un poquito perfeccionista, eso conlleva tiempo, pero estoy disfrutando mucho. Y estoy muy feliz, estoy bien, estoy muy tranquila". Un momento en el que está tan centrada a nivel profesional que, como reconoce con sinceridad, no tiene tiempo para el amor y no piensa en recuperar la ilusión tras su separación de Miguel Sánchez Encinas en octubre de 2023: "Pues no, el amor ahora mismo no es mi prioridad. Sí tengo amor por mi perrita Chloe. Y por mis plantas, por supuesto, mi familia, mis amigos".