Comunicado de última hora de Marta López Álamo, mujer de Matamoros, tras el adiós: "Me puse súper triste"

Marta López Álamo ha hecho saltar todas las alarmas y ha hecho que todos los ojos estén puestos en ella. La influencer, mujer de Kiko Matamoros, ha publicado una serie de mensajes en los que estalla de forma inesperada través de su perfil oficial de Instagram. La modelo de 28 años se lamenta de que "nadie merece la pena" y se recuerda que tiene que "sobrevivir sola", lo que ha hecho pensar en su posible ruptura sentimental, informan desde Outdoor.

La creadora de contenido no había publicado nada a través de su perfil oficial de Instagram, cuando ella acostumbra a mantener actualizados de su día a día a su legión de seguidores. Su cuenta siempre tiene publicados varios stories a lo largo del día en los que va contando lo que hace, pero hoy ha sido diferente. Sus redes permanecían en silencio a excepción de varios mensajes que ya hacían presagiar que la de Málaga no atravesaba el mejor de sus momentos. Y es que la it-girl ha lleva alguna horas reposteando reflexiones de otras cuentas en los que se recuerda que no debería confiar en nadie. "Cambiar de entorno es más poderoso que cambiar de rutina", reza el primero de ellos, publicado hace ya 22 horas. Después, hace 5 horas, Marta López Álamo compartía el siguiente: "Regla número uno: nunca esperes nada de nadie".

Ahora, ha sido cuando ha llegado su estallido, escrito de su puño y letra. "Nadie merece la pena. A ver si se me mete en la p*ta cabeza", ha escrito la pareja del padre de Laura y Diego Matamoros, que no ha dado pistas sobre lo que está ocurriendo en su vida y que le ha hecho saltar de esta forma tan enrabietada. Lo que sí ha hecho ha sido compartir otro mensaje en esta misma línea:

"Siempre debes estar preparada para sobrevivir sola. Algunas personas de repente cambian. Hoy eres importante para ellas, mañana no significas nada... y así es la vida". Aunque se desconoce el origen de este problema en la vida de Marta López Álamo, lo cierto es que estas reflexiones y su estallido son más que suficientes para confirmar que no atraviesa el mejor de sus momentos. Tanto, que se apunta a una posible ruptura sentimental con Kiko Matamoros.

Por el momento, en su feed de Instagram no se ve ninguna foto con su marido en las últimas imágenes, ni en sus stories. Lo que sí ha compartido la modelo ha sido las respuestas de preguntas que ha pedido a sus seguidores que le hagan. Además ha emitido una petición a través de sus stories para salvar a Nieves en Supervivientes tras ser nominada.

"Hola muy buenas familia, hoy en Conexión Honduras, en playa Misterio harán primero un juego de líder. Quien lo gane, se salvará de la expulsión. En caso de que Nieves no la ganara hay que hacer todo lo posible para conseguir el máximo de votos para salvarla ya que es su mayor ilusión el permanecer en la isla. La votación será exprés así que hay que estar muy atentxs en cuanto se abra", pedían desde la cuenta principal de Instagram de la concursante. Unas palabras que Marta compartía con otro mensaje.

"Amores no estoy siguiendo mucho la edición pero cuando supe que expulsaron a @niieves fit me puse súper triste. La conozco desde hace mil y de verdad que es su sueño. Entiendo que queréis salseo, pero hay muebles creo yo ahí metidos que no tienen tantas ganas de estar ahí como Nieves, que aunque no se meta en polémicas es una tía que de verdad quiere superarse y va por una buena causa, y es justo darle una oportunidad. si podéis votarla hoy a la noche sería genial. Hay gente a la que genuinamente no le gusta la tele pero sí SV por lo que implica, la superación y el reto que es, y ella ha ido por eso. Vamos a darle una oportunidad!".