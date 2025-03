Se desvela el papel de Jessica Bueno en el traumático episodio del ginecólogo de Isa Pantoja con Kiko Rivera: "Es para acordarse, ¿no?"

Jessica Bueno ha estado sentada como colaboradora en el plató de '¡De viernes!' mientras su expareja Jota Peleteiro ha roto su silencio en una de las entrevistas más esperadas. La modelo, que ha escuchado atentamente todo lo que su ex tenía que decir acerca de su relación y su 'guerra abierta', ha reaccionado a sus palabras.

Jota Peleteiro confiesa en su entrevista que no se separó de Jessica antes porque ella le amenazaba con no ver más a su hijo Fran, algo que él tuvo que tratar con su psicóloga debido al gran daño que afirma, le estaba haciendo la modelo.

La modelo ha dicho basta y ha desmentido las palabras del exfutbolista: ''Todo lo que ha dicho es mentira tras mentira, contándolo dentro de su realidad. Parecía como estábamos juntos y me hacía a mi sentir culpable de todo y se victimizaba para que yo estuviese detrás''. La modelo ha explotado al relatar punto por punto cómo era su vida junto a Jota Peleteiro. La andaluza, que escuchaba la entrevista de su ex marido atónita, ha estallado como nunca antes la habíamos visto hablando de las ostentaciones del padre de dos de sus hijos:

Peleteiro es el padre de los dos hijos pequeños de Jessica Bueno. El mayor, Fran, fue fruto de su relación con Kiko Rivera. A la mujer de Asraf Beno le han preguntado medios como 'Europa Press' por su madre y por la bronca de Anabel Pantoja con David Rodríguez, pero no se ha querido pronunciar sobre esos temas. Sobre quien también le han preguntado ha sido por su excuñada, diciéndole que ella ya había atendido a los medios y que había dicho que no iba a tener ningún problema en saludarla: "Yo no tengo relación con ella, pero tampoco tengo mala relación, cuando la vea la saludaré".

Un reportero le ha recordado entonces que ella contó hace tan solo unos meses en '¡De viernes!' que en 2011, cuando tenía 16 años, su hermano, Kiko Rivera, la llevó al ginecólogo para "comprobar si había perdido la virginidad" y que no estuvieron solos, sino que le acompañó la novia que el DJ tenía por aquel entonces. Por fechas, esa novia es la ahora exnovia de Luitingo, que se ha pronunciado sobre episodio en esos premios, ya que la primera vez que le preguntaron por el tema tras la entrevista de '¡De viernes!' hace meses se limitó a sonreír y a recordar que llevaba fuera de la familia Pantoja mucho tiempo. "¿La has perdonado ya?", le ha preguntado a Isa el mismo periodista, ante lo que ella ha comentado con una gran sonrisa: "Es que no tengo nada que perdonarle a ella". Pero su expresión facial ha cambiado por completo cuando otros reporteros le han dicho que Jessica Bueno, tan solo unos minutos antes, les había confesado que "no se acuerda" de ese episodio. Con cara de desconcierto, la prima de Anabel Pantoja ha declarado: "No sé... Eso ya si que me parece un poco... Mejor no decir nada".

"Es para acordarse, ¿no?", ha apostillado otro reportero, ante lo que la colaboradora de 'Vamos a ver' contestaba con un tajante "sí".