Duro revés para Alejandra Rubio, Lequio habla del cáncer: "Te puedo dar mi palabra"

El programa Vamos a ver de Telecino se ha convertido en un un campo de batalla contra Terelu Campos. Alejandra Rubio ya se enfrentó a Alessandro Lequio por lo que dijo de su madre, Terelu Campos, en 'Supervivientes'. Y es que, además de criticar su forma física en el reality y que aluda a su enfermedad como motivo (Terelu ha padecido cáncer), el colaborador de 'Vamos a ver' tacha su actitud de altiva y afirma que siempre ha sido así, contando episodios como aquellos en los que, supuestamente, su secretaria la seguía con un cenicero a todos lados. En su regreso del reality, Terelu Campos lo ha negado todo, asegurando que ni ocurrió lo que cuenta Lequio y que no habría podido verlo porque no han trabajado juntos, pero el colaborador ha reiterado sus palabras y hasta ha mostrado mensajes que corroboran su versión.

"Lo que hizo en '¡De viernes!' es técnica Campos 100%, ella iba a hablar de su paso, yo diría lamentable, de la isla y en vez de eso se dedicó a exagerar al cuestión del cenicero y lo de su padre me da tanto pudor que no puedo decir nada", comentaba Lequio y reiteraba sus palabras: "Lo hacía en Telecinco y Adriana Dorronsoro sabe perfectamente que lo que estoy diciendo es verdad porque una de las personas que lo veía sigue trabajando en esta casa, es de la máxima confianza de Adriana y dijo 'Alessandro se ha quedado corto. Le tenía que poner la manita para que escupiera los chicles".

La presentadora asentía ante la afirmación de Lequio explicando que no sabe si sucedió pero sí que esta persona narra "varios episodios" en la misma dirección que los contados por Alessandro.

Por ello, Lequio insistía en su versión de los hechos: "Vi al lado de maquillaje, una chica monísima con el pelo corto con el cenicero en la mano la seguía a todos lados (...) Esperaba a que tirase el pitillo o el chicle".

"Lo que más me sorprendía y ya lo he contado es la prosopopeya de esa señora, una altivez que no había visto en mi vida y que no me podía explicar pero te puedo dar mi palabra, con mi palabra te basta", insistía Alessandro a sus compañeros y leía aún más mensajes: "Así fue, lo del cigarrito época 'Con T de tarde', su secretaria aún recuerdo cómo sostenían el cenicero (...) Hasta los chicles de la boca le daba a la secretaria antes de entrar en plató además del cenicero".