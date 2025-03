Emma García para Fiesta en directo y se confirma el divorcio de Tamara: no ha habido "terceras personas" y ha sido "consensuado"

El pasado sábado, Emma García, presentadora de Fiesta en Telecinco, para el programa para anunciar la entrevista a la cantante Tamara.

Tras salir a la luz el pasado miércoles 26 de marzo la noticia de su divorcio con Daniel Roque, la cantante Tamara se ha sentado en el plató de 'Fiesta' junto a Emma García para contarlo todo sobre lo que ha llevado a la pareja a romper un matrimonio de 20 años y cuatro hijos en común.

Pese a estar pasando por un momento personal complicado, Tamara admite que se siente ''más empoderada'' y cuenta que la decisión de separarse de su marido ''está muy reflexionada desde hace mucho tiempo'' y confiesa que lleva un año separada. ''Soy yo la que lo decido y creo que cuando llega ese momento, no ha habido terceras personas lo tengo que dejar claro, cuando no hay muchas razones de peso es complicado. Cuando llevas 21 años con una persona día y noche...Hemos pasado momentos maravillosos y no tan maravillosos, pero hemos estado el uno para el otro y seguimos siendo un equipo'', explica detalladamente.

Y revela cómo se lo tomó él: ''Se quedó en shock, dijo que me lo notaba y se lo veía venir. Él tiene una admiración hacia mí, me tiene casi en un altar, me ve como una mujer muy sabia y madura para mi edad. Entró en shock y me dijo 'te entiendo, estoy contigo, vamos juntos como todo lo anterior que hemos hecho''. Además, Tamara cuenta que ambos han pasado el duelo y confiesa que tiene ''mucha paz'': ''Le sigo queriendo mucho, es una persona muy importante en mi vida para siempre. Vamos a tener que estar juntos sí o sí. Daniel está viviendo conmigo porque estamos esperando a la comunión de nuestro hijo. En mi casa Dani tendrá su habitación siempre porque es el padre de mis hijos''.

Minutos más tarde, Tamara atendía a las cámaras de Europa Press en exclusiva y confesaba que "estamos llevando tanto Dani como yo a la separación de una manera muy civilizada" y que "nos llevamos súper bien, nos seguimos queriendo muchísimo".

Una relación cordial por cuatro motivos importantes, sus hijos: "Lo hacemos por nuestros cuatro hijos, que para nosotros es nuestro pilar más importante, tanto para él como para mí".

En cuanto a ellos, la cantante desvelaba que "se lo tomaron bien porque cuando nosotros se lo contamos ya habíamos pasado nuestro duelo. Entonces estábamos serenos para poder contárselo, sobre todo a los tres grandes porque el pequeñín es muy pequeño y no puede entenderlo todavía".

Además, aclaraba que no ha habido "terceras personas" y que ha sido "consensuado", siendo ella "la que di el paso". Una decisión que se ha tomado "con mucho amor, con mucho respeto, que eso es lo más importante, y mucha comunicación, que es fundamental".

Por último, Tamara explicaba que "ahora vamos a escribir otra página de mi libro nueva", pero "sigue estando Dani dentro de ese libro" porque "no va a desvanecer, es el padre de mis hijos".