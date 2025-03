El ex de Jessica Bueno ahora busca reconciliarse tras lo ocurrido en las últimas horas: "Ojalá podamos arreglar esto"

Jessica Bueno ha vivido una montaña rusa de emociones en las últimas horas. La dura entrevista de su ex Jota Peleteiro en De viernes, planes con suss hijos, proyectos de trabajo... Tras su ruptura con Luitingo, la sevillana trata de mantener la compostura e intenta recuperar la sonrisa después de unos momentos bastante malos a nivel personal.

Bueno ha publicado un comunicado en sus redes sociales donde habla de cómo se siente tras la entrevista a su ex. "La paz mental que consigues cuando no mientes, no ocultas, no engañas, no tienes malas intenciones, no traicionas, eso es felicidad, la conciencia tranquila es lo que puede salvarte de un vacío en tu vida. Gracias por vuestro apoyo desde la distancia. Sigo caminando, a lo mío, cuidando de mi burbuja, de mi realidad, de mis ganas de vivir y luchar por mi futuro para poder dar la vida que merecen los que más quiero! Los que me conocen saben que valgo más por lo que callo que por lo que hablo y cuando he hablado ha sido porque no quedaba más opción. El tiempo pone todo en su sitio y gracias a Dios que las palabras se las lleva el viento pero los hechos quedan plasmados", ha contado.

Además, a través de sus stories también ha confesado que tras llevar a los niños al colegio, se ha dejado la llave de casa opuesta por dentro y no ha podido volver a entrar a su hogar, por lo que ha tenido que esperar en la puerta de su casa a que llegara su padre y, posteriormente, llamar a un cerrajero para poder entrar.

Tras esto, 'Tardear', el programa de las tardes de Telecinco, ha podido conversar en exclusiva con Jota Peleteiro tras su entrevista en el programa '¡De Viernes!', donde cuestionó la responsabilidad de su ex Jessica Bueno como madre mientras compartían relación sentimental. El futbolista ahora cambia de actitud de forma radical con la madre de sus dos hijos y se abre a perdonarla. "Tengo cero odio contra ella y por supuesto le deseo lo mejor, no le tengo rencor ni nada", le ha compartido al periodista Álex Álvarez en conversación telefónica. Puedes ver la exclusiva al completo en el vídeo superior a este artículo. "Le pediré perdón", aclara.

Además, Peleteiro ha echado la mirada atrás a las declaraciones que hizo acusando a Bueno de querer disfrutar de "todo tipo de lujos" cuando estaban juntos. "Lo que quería con esto no era afectarla, simplemente cerrar este capítulo", asegura. El futbolista ha desvelado por otro lado si mantiene algún tipo de contacto con la modelo. "Por ahora, no nos hemos puesto en contacto y ojalá en algún momento podamos arreglar esto como personas civilizadas", cuenta a Álvarez. Aunque ve "difícil" una posible reconciliación con Jessica Bueno, Jota Peleteiro lo "sigue deseando". El futbolista también ha hablado sobre la cuestión de la manutención de sus hijos. La modelo ya cargó el Día del Padre contra este por no ejercer su responsabilidad con los niños, de los que según ella se despreocupa.

"Yo cumplo con la obligación de la manutención todos los meses, nunca he fallado. Eso sí que lo puedo decir", comparte Jota añadiendo que transfiere 2.000 euros mensuales en ese concepto.