Jorge Javier Vázquez habla por primera vez de este cambio en su vida y de la paternidad: "Ser padre"

Jorge Javier Vázquez aprovecha su espacio en la revista Lecturas para hablar de algunos temas de actualidad. Centrado en su faceta profesional, comparte sus textos en la columna de etsa cabecera con su faceta de presentador de Supervivientes.

Ahora, el de Badalona se ha mojado sobre Adolescencia, una de las últimas series de Netflix que más está dando que habalr y que le han llevado a confesarse sobre la paternidad.

“Y me ha dejado muy mal cuerpo, como a todo el mundo”, afirma sin lugar a dudas. “Qué tranquilidad no ser padre porque se debe pasar muy mal siéndolo. Qué difícil hoy en día tener hijos. Qué duro prepararlos para un mundo en el que el mal se cuela por cualquier resquicio. Hay que ser muy valientes para ser padres”. Un pensamiento que comparten muchos de los que han visto la serie y no tienen hijos o no están estos en una edad similar a la del protagonista.

Vida y trayectoria

Nació en Badalona (Barcelona), en el barrio de San Roque. Su madre se llama María Morales Martínez (1941) y es de Alcaraz (Albacete), y su padre, fallecido en 1997, era de Cieza (Murcia).

Licenciado en Filología hispánica en la Universidad de Barcelona en 1993, su carrera profesional está íntimamente ligada, sobre todo, a la televisión. Antes de llegar a este medio trabajó durante un tiempo en la revista de adolescentes Súper Pop y como redactor en la revista Pronto.

En 1997 debutó en televisión como colaborador en el programa de Antena 3 Extra Rosa, conducido por Rosa Villacastín y Ana Rosa Quintana. El año siguiente, sería colaborador del magacín de tarde Sabor a ti y de su edición veraniega Sabor a verano. En 2001 se estrenó como presentador junto a Francine Gálvez en Rumore, rumore. En Antena 3 también participó en un programa matutino titulado Llama y debate.

Tras su etapa en Antena 3, dio el salto definitivo a Telecinco, cadena en la que comenzó colaborando en el programa Día a día, presentado por María Teresa Campos.

El 24 de marzo de 2003, comenzó a presentar junto con Carmen Alcayde Aquí hay tomate, que se mantuvo en parrilla hasta el 1 de febrero de 2008 y cuya cancelación fue anunciada por sorpresa. A la par que este programa, en 2007 presentó el programa Hormigas blancas, que se centraba en repasar la vida de personajes populares. En septiembre de 2008, tras pasar varios meses alejado de la televisión, regresó a la cadena para conducir los resúmenes diarios del reality show Gran Hermano 10, así como los debates semanales emitidos los domingos.

En marzo de 2009, tras el estreno de Supervivientes 2009 fue el encargado de presentar un late night llamado Sálvame Golfo, cuya finalidad era en principio repasar los acontecimientos más destacadas del reality show de supervivencia y servir de apoyo al programa.