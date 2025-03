Tras meses de silencio, Ana María Aldón reaparece y se confiesa sobre el suicidio: "Prefiero quitarme de en medio"

Ana María Aldón ha vuelto a la televisión. Tras meses de ausencia en los platós, la exmujer de Ortega Cano volvía al plató de Fiesta para opinar sobre el suicidio del padre de Terelu Campos. La colaboradora recurría a una trágica vivencia personal relacionada con el suicidio de su cuñada.

“En mi familia ha pasado algo parecido muy recientemente, hace menos de un año... En el caso de mi cuñada, tras varios intentos, esa persona decide no querer vivir más y que no es feliz ella ni hace feliz a su familia”, relató Ana María.

“Piensas en cuándo será el siguiente intento... hasta que lo consigue”, lamentó. “Es un desastre luego quedarte con el pensamiento de qué pude haber hecho, qué tenía que haber hecho yo”. Por último, la colaboradora reflexionó sobre la difícil perspectiva de quienes toman esta decisión: “Hay gente que está mal y decide acabar la vida de otras personas, incluso de sus propios hijos. Yo, poniéndome en ese lugar, prefiero quitarme de en medio”.

Contundente mensaje

Ana María Aldón no parece tener muchas ganas de volver a la primera línea televisiva. Desde hace casi un año, la que fuera mujer de José Ortega Cano decidía apartar su carrera televisiva y centrarse en su faceta de diseñadora. Sin embargo, otro de los frentes abiertos sobre los que no ha vuelto a soltar prenda es sobre su futura boda con su novio Eladio. A pesar de tener claro que quería pasar por el altar en este año, parece que el enlace no tiene aún ni fecha de celebración ni ningún preparativo en marcha. De hecho, la exsuperviviente no se ha vuelto a pronunciar sobre nada relacionado con este tema. Ana María Aldón presume de nueva faceta a través de redes sociales, donde deja claro que lo suyo es la moda y que, frente a la televisión, se ha convertido en su plan B. Y es que la colaboradora estudió diseño y ahora vende ropa a través de su web y protagoniza divertidos vídeos y directos en Instagram. Pero ¿De dónde obtiene su ropa? ¿Qué margen de beneficios tiene?

Cada día, Ana María nos muestra prendas con mucho brillos, llenos de color y de todo tipo de diseños, muchos inspirados en otros muy conocidos. Sus ventas son a través de su web y, en algunas ocasiones, los precios no son muy asequibles y es que ella misma decía llevar un vestido con perforaciones de 109 euros.