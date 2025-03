Esta es la verdadera situación de la relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez: "Los que me regañan"

Anabel Pantoja y David Rodríguez llevan desde que empezó 2025 en el punto de mira mediático. La pareja enfrentaba uno de sus inisios de año más complicado ala slair a la luz que estaban siendo investigados por un posible caso de malos tratos hacia su hija Alma.

Mientras la investigación sigue su curso, ambos han decidido refugiarse en el el trabajo, familia y amigos, todo a la vez que se cuestiona su relación y el momento que están viviendo. Ahora, la de Triana ha repsondido a las especulaciones en redes sociales.

En el punto de mira

La relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez ha estado en el punto de mira en las últimas semanas. A la espera de que la jueza decida si archiva la investigación por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma por las lesiones que presentaba la pequeña cuando fue ingresada de urgencia en Gran Canaria el pasado 11 de enero o si dicta apertura de juicio contra ellos, la pareja estaría sometida a una presión que estaría pasando factura a su historia de amor.

Al límite, la influencer y su novio habrían protagonizado hace unos días una fortísima discusión en público en el aeropuerto de Las Palmas antes de regresar a la Península tras solo dos días en su residencia de Arguineguín y, según han contado en el programa 'Vamos a ver', tan tensa estaría la situación que no se habrían dirigido la palabra en varias horas y se habrían sentado separados en el avión.

Mientras David ponía rumbo a Córdoba para cumplir con sus compromisos profesionales, Anabel habría optado por quedarse en Sevilla con su pequeña y con su madre, Merchi Bernal, lo que no ha dejado de alimentar los rumores de crisis, llegando incluso algunos a afirmar que el fisioterapeuta estaría harto del carácter controlador de la sobrina de Isabel Pantoja.

Además, se rumorea que la madre de Anabel habría hecho la 'cruz' a su yerno a raíz de la investigación judicial tras el ingreso de su nieta, y su relación sería nula, llegando incluso a no saludarle ni dirigirle la palabra en sus últimos encuentros ante las cámaras.

Informaciones a las que la creadora de contenido ha reaccionado dando un golpe sobre la mesa. Tras varios días en Sevilla -en los que ha aprovechado para ver a sus amigos, ir de compras con su hija, y visitar a la Virgen del Rocío en Almonte para darle las gracias por la recuperación de su Alma- Anabel ha disfrutado de un fin de semana muy especial en Córdoba del que ha querido hacer partícipes a sus 2 millones de seguidores en Instagram.

Este domingo ha compartido un carrusel de imágenes de los últimos días en las que, además de su reencuentro con amigos, los platos típicos de la gastronomía andaluza que ha comido, o los últimos pantalones vaqueros que ha adquirido y con los que ha presumido de su silueta, destaca una instantánea de lo más cómplice con David, en la que la pareja, abrazada y mirándose con amor, posa nariz con nariz con una gran sonrisa.

"Los que me aguantan, los que me levantan, los que me regañan, los que me arropan, los que me apoyan, los que siempre están ahí, para lo bueno y malo, pero para sumar momentos que de eso se trata esto, VIVIR y SUMAR. SEVILLA + CÓRDOBA = MI MEDICINA" ha escrito, dejando claro que su relación con el padre de su pequeña está en su mejor momento y que de crisis, nada.