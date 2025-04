Alerta Policía Nacional: si tienes 50 euros en el parabrisas, no los cojas

Cada semana se habla de una estafa nueva. Hace unos días se hacía viral el timo de la hamburguesa, y ahora la Policía Nacional alerta de otro. Esta vez, el cebo no es comida, y tampoco se trata de un robo digital, lo que indica que los métodos más tradicionales siguen siendo utilizados entre los delincuentes. La estafa sobre la que ponen atención las fuerzas de seguridad usa como anzuelo un billete falso de 50 euros colocado en el parabrisas del coche.

A través de las redes sociales el cuerpo de policía alerta de que hay que tener mucho cuidado con esta trampa: «¿Quieres saber cómo ganar 50 euros? Al menos te vamos a enseñar cómo no perderlos», empiezan diciendo. La Policía Nacional explica que los delincuentes actúan cuando tu coche está parado, pues así colocan en el parabrisas el billete falso de 50 euros. «Cuando el conductor sale a comprobar la autenticidad del billete aprovechan para robarle las pertenencias que ha dejado en el interior».

Los repartidores, que muchas veces llevan varios paquetes en el coche o furgoneta, podrían ser unas víctimas apetecibles porque los ladrones son conscientes de que el botín podría ser cuantioso. Esta estafa nos recuerda que nunca debemos dejar el coche abierto, ni siquiera para salir un momento y, sobre todo, no es bueno tener objetos valiosos a la vista en nuestro vehículo.

Objetos de valor

Muy en la línea de este timo, la Policía Nacional ha alertado también de la peligrosa costumbre de dejar las llaves y documentos valiosos en la guantera del coche. «Se han dado varios casos en los que los ladrones acceden al interior de tu vehículo y por medio de algún tipo de documentación como sería el seguro o alguna factura del taller o similar pueden obtener la dirección de tu domicilio y entrar en él», explican. Aconsejan también no dejar objetos de valor «y si has de hacerlo, no los tengas a la vista» para evitar atraer a los potenciales ladrones.

María Aperador, la experta en Ciberseguridad más famosa de las redes sociales en España, también ha prevenido sobre la estafa del billete en el parabrisas. «Si nos encontramos con esta situación simplemente tenemos que arrancar el coche e irnos. No podemos bajar a comprobar el billete», advierte.