Anabel Pantoja, preparada para la operación tras haber dado a luz: "Me he relajado"

Tras haber dado luz a Alma hace unos meses ya, Anabel Pantoja afirma estar preparada para la operación: "Me he relajado".

Así lo ha contado en sus redes sociales la sobrina de Isabel Pantoja, que ha subido un vídeo a su perfil oficial de la red social de Instagram donde aparece enfundada en ropa de deporte. Y es que Anabel Pantoja está preparando la operación bikini, tal y como señala. "Es verdad que me he relajado, porque he estado con mi cabeza en ella, pero también tengo que mirar por mi cuerpo, porque si no", escribe en el vídeo publicado.

Anabel se trasladó de Sevilla a Madrid para estudiar maquillaje y pasó a ser la asistente de su tía. En 2011 inició su carrera televisiva como colaboradora en "El programa de Ana Rosa" emitido por Telecinco. Posteriormente, participó como comentarista en "Mujeres y hombres y viceversa" en el mismo canal desde 2013 hasta 2016.

En 2014, Anabel se unió al reality "Supervivientes", donde compartió convivencia con Oriana Marzoli, Bibiana Fernández y Víctor Sandoval, siendo expulsada tras dos semanas. A partir de 2015 y hasta 2017, colaboró en "¡Qué tiempo tan feliz!", y en 2016 participó como concursante en "Levántate All Stars" presentado por Jesús Vázquez.

En 2015, Anabel comenzó a colaborar en el debate de "Gran Hermano 16" y participó esporádicamente en "Sálvame", programa donde su presencia fue ganando importancia y popularidad. En 2019, se unió al reparto de "Gran Hermano VIP", siendo la primera expulsada, y en 2020 llegó a la final de "El tiempo del descuento". En septiembre de ese año, fue la primera participante de "Solos/Solas" en Mitele Plus.

A partir de 2018, Anabel inició su faceta empresarial abriendo un negocio de uñas, diseñando una línea de bañadores y creando la marca de joyas Lueli. También trabaja como influencer con la agencia Influgency, ampliando su actividad al diseño de complementos en 2021.

En 2022, Anabel volvió a participar en "Supervivientes", coincidiendo allí con Kiko Matamoros, Marta Peñate y Desirée Rodríguez. Durante el programa, conoció al esgrimista español Yulen Pereira, con quien mantuvo una relación. Tras regresar de una gira por Latinoamérica con su tía Isabel, su relación con Yulen terminó, lo que la situó de nuevo en el foco de los medios del corazón, aunque Anabel ha desmentido rumores que surgieron.

Influencer

Anabel se ha destacado en el ámbito influencer, compartiendo eventos con figuras como Dulceida, Manuel Carcelén, Luc Loren, Helena Gómez y David Muñoz Campillo. Actualmente, ha dado la bienvenida a su hija, Alma.