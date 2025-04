Anabel Pantoja zanja rumores con una imagen: su abrazo a David Rodríguez lo dice todo

En medio de una etapa delicada y cargada de especulaciones, Anabel Pantoja ha decidido hablar... pero con imágenes. La sobrina de Isabel Pantoja ha compartido en sus redes sociales unas fotografías que han servido como respuesta rotunda a los rumores de crisis con su pareja, David Rodríguez. En ellas, la influencer aparece abrazada a su chico, sonriente y relajada, dejando claro que su historia de amor sigue viento en popa.

Amor, familia y raíces: la receta de Anabel y David

Después de semanas en el centro de todas las miradas —tanto por su reciente mudanza desde Madrid como por los problemas judiciales que afectan a la pareja—, Anabel ha optado por refugiarse en lo que más quiere: su familia, su tierra y su pequeña Alma. Junto a David y rodeada de sus seres queridos, la colaboradora ha disfrutado de unos días intensos en Andalucía, visitando enclaves muy significativos como el santuario de la Virgen del Rocío o compartiendo procesiones, comidas y paseos que huelen a sur.

Las publicaciones dejan entrever una conexión fuerte y serena entre Anabel y David, quienes han dejado temporalmente su hogar en Arguineguín (Gran Canaria) para instalarse en el sur. Ella, más cerca de su madre en Sevilla; él, retomando su trabajo como fisioterapeuta en Córdoba. Aunque su “cuartel general” sigue estando en Canarias, han decidido priorizar sentirse arropados por sus familias en un momento tan emocionalmente exigente.

"Los que me aguantan, los que me levantan..."

Además de mostrar su lado más romántico, Anabel también ha querido rendir homenaje a su círculo de amistades de toda la vida, esos que están “en las buenas y en las malas”, como ella misma ha escrito: “Los que me aguantan, los que me levantan, los que me apoyan… Para eso estamos aquí, para vivir y sumar”.

Estas palabras, acompañadas de instantáneas junto a amigos de la infancia, transmiten un mensaje claro: su fuerza nace de su entorno. Con su hija como su mayor prioridad, Anabel se esfuerza por mantener la calma y evitar que el ruido externo afecte a su burbuja familiar.

Un mensaje sin palabras, pero muy poderoso

La foto abrazando a David Rodríguez no necesita pies de foto. Su lenguaje corporal habla por ellos. Anabel ha dejado claro que, pese a todo, están juntos, fuertes y mirando hacia adelante. Sin necesidad de grandes declaraciones ni entrevistas: una imagen ha bastado para acallar los rumores y gritar al mundo que su relación sigue en pie.