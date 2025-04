Antonio David Flores también podría desembarcar en La 1 gracias a Marta Riesco: nuevas tardes de Sálvame

La familia de la tele' será el nuevo magacín vespertino de La 1 a partir de abril. El formato recuperará la esencia del universo 'Sálvame' pero bajo el sello de lo público, con la promesa de combinar entretenimiento, actualidad y servicio al espectador.

El programa estará producido por La Osa —la nueva identidad de La Fábrica de la Tele— y contará con un tridente de presentadores compuesto por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand y la colaboración especial de Belén Esteban. Junto a ellos, una larga lista de colaboradores rescatados del pasado: Lydia Lozano, Nuria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera y Chelo García-Cortés, entre otros.

Eso sí, hay una ausencia que ha sorprendido mucho: Kiko Hernández, uno de los tertulianos más mediáticos de 'Ni que fuéramos', no figura en la nota de prensa emitida por RTVE. Su silencio deja en el aire si finalmente se unirá al nuevo proyecto o si se trata de una baja definitiva en este cambio de ciclo.

A los míticos colaboradores de 'Sálvame' se unirán otros tertulianos. Nuevos nombres dotarán al magacín de una vertiente más divulgativa con el fichaje del doctor Sánchez Martos, el entrenador Cesc Escolà, la nutricionista Marta Verona, el científico Luis Quevedo o el veterinario Fernando Pérez, entre otros perfiles expertos. También estarán rostros como el periodista Javier de Hoyos o la reportera Marta Riesco, que mantendrán su papel tras el fichaje por este universo en 'Ni que fuéramos'.

Ahora, parece que incluso habrá un frente común contra Antonio David Flores, liderado por Rocío Carrasco y Marta Riesco, tal y como apunta el diario La Razón. Tanto Riesco como Carrasco, ambas ex del exguardiacivil, colaborarán en el programa de La 1. "Rocío y Marta nunca fueron amigas, pero comparten episodios similares del pasado en los que Flores fue el responsable directo de desafueros sentimentales. Y ni la una ni la otra se cortan lo más mínimo cuando se refieren al hombre que les hizo tanto daño. Tienen mucho que contar y nada bueno", explican. Según una fuente cercana a Antonio, "le sorprendería mucho que las dos hicieran causa común contra él. No se las imagina unidas para atacarle. Y si lo hacen, Antonio está decidido a tomar medidas legales si traspasan ciertos límites. No se quedará quieto".

Pero eso no es todo. Telecinco está levantando varios vetos que había puesto en el último año. Ahora, el clan Jurado y Pantoja se ha visto beneficiado por esta decisión. El periodista Jesús de Manuel desde EsDiario ha revelado que el regreso de Antonio David Flores a televisión podría tener lugar más pronto que tarde. "El pasado viernes finalizó el veto que sobre la hija de La Más Grande se le había impuesto en la cadena. El siguiente en volver podría ser Antonio David Flores", señala el citado medio. El motivo de su regreso podría ser la "negociación a la retirada de una demanda contra la docuserie "Rocío, contar la verdad para seguir viva".

Cabe recordar que hace tan solo unos días la exmujer de Antonio David, Olga Moreno, se sentó en el plató de De viernes.