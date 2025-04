Aparece por sorpresa el suegro de Anabel Pantoja para hablar del peso de la influencer y la relación: "Ruptura total"

Anabel Pantoja ha compartido un carrusel de imágenes de los últimos días en las que, además de su reencuentro con amigos, los platos típicos de la gastronomía andaluza que ha comido, o los últimos pantalones vaqueros que ha adquirido y con los que ha presumido de su silueta, destaca una instantánea de lo más cómplice con David, en la que la pareja, abrazada y mirándose con amor, posa nariz con nariz con una gran sonrisa.

"Los que me aguantan, los que me levantan, los que me regañan, los que me arropan, los que me apoyan, los que siempre están ahí, para lo bueno y malo, pero para sumar momentos que de eso se trata esto, VIVIR y SUMAR. SEVILLA + CÓRDOBA = MI MEDICINA" ha escrito, dejando claro que su relación con el padre de su pequeña está en su mejor momento y que de crisis, nada. Pero a muchos usuarios de Instagram no les ha llamado tanto la atención su foto acaramelada con el fisioterapeuta de 27 años, sino que les haya enseñado que una etiqueta con la talla de su nuevo pantalón favorito. En ella se puede ver que ahora, cuatro meses después de dar a luz a su primera hija a los 38 años, usa una talla 44. La influencer quizá lo ha hecho porque, como comentó en sus stories, le encanta cómo le queda este pantalón y se ve muy favorecida, pero en redes ha recibido críticas por su talla y su físico.

Su suegro, Antonio Rodríguez, ha salido en su defensa en la zona de comentarios de la publicación con el siguiente mensaje: "¡Ya puedes tener la talla 48! La belleza está en el corazón y de ahí vas pasada. Además, la que es guapa es guapa". La exconcursante de 'Supervivientes' se lo ha agradecido dándole 'me gusta' y varios de sus fans han aplaudido sus palabras en otros comentarios en respuesta al suyo, informan desde Outdoor.

La influencer tiene una relación estupenda tanto con su suegro, como con su suegra, Marina Alonso. Siempre la acogen cuando va a Córdoba a ver a David, desde los inicios de su relación. La primera vez que fue a visitarlos todavía no llevaba ni seis meses de relación con el que ahora es el padre de su hija. Aunque la relación que no es tan fluida según la periodista Sandra Aladro La periodista comentó en 'Vamos a ver' que se ha producido una "ruptura total" entre David y Merchi, que "nunca mira ni saluda" a su yerno. Hace tan solo unos meses, ya llamaron la atención unas imágenes de Anabel yendo a la playa con sus suegros y su novio y, unas horas después, dejándolos a ellos para que se fueran a comer a un bar distinto al que ella fue con su madre, a pocos minutos ambos establecimientos.es la del fisioterapeuta con la madre de Anabel, Merchi Bernal.