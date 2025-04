Comunicado urgente de Jordi Hurtado tras el inesperado adiós de Saber y Ganar: "No podrá seguir"

Con tan solo 21 años, el praviano Marcos Pérez concursaba por segunda vez en Saber y Ganar tras su paso por el programa en abril de 2024. Un año después, se enfrentaba a Suso Quesada y Fer, quienes han conseguido proclamarse como magníficos recientemente. Marcos, quien está estudiando el Grado en Historia por la Universidad de Oviedo, se ha convertido en un concursante memorable por su juventud y gran sabiduría. Muchos usuarios en redes sociales se acordaban de él cuando volvió a aparecer en el programa a mediados de marzo de este año: "Qué gustazo es ver a gente joven tan bien preparada, es un disfrute. Seguro que nos darán muy buenos momentos", aseguran.

Otros incluso pensaban en su vuelta antes de que apareciera, debido a "la buena impresión que dio" en su momento. Poco a poco va acumulando dinero en su bote, actualmente se encuentra en 4980 euros. La gente espera que, al igual que sus compañeros, llegue próximamente a ser magnífico de Saber y Ganar, aunque "con Fer y Suso al lado y la subida a 10.000 euros, lo tiene complicado".

No obstante, el último programa ha sorprendido por arrancar con la ausencia del joven. "¿Porqué no está Marcos hoy?", se preguntaba una espectadora e redes sociales. Al inicio del programa, Jordi Hurtado, presentador de Saber y Ganar explicaba que el joven no puede seguir "por motivos personales", sin entrar en más detalle. "¡Qué pena! Sabe mucho....mucho pero con ese par de buenos magníficos corría riesgo...y nosotros sufriendo. Ojalá regrese", comentaba otra espectadora.

Su participación en Saber y Ganar

Marcos participó por primera vez en Saber y Ganar en abril de 2024 y duró 8 programas. En su última participación tuvo que abandonar el concurso porque no era capaz de compaginar los estudios con su presencia en la grabación de cada programa. El presentador mostró la pena que le dio la decisión tomada por el concursante, pero le felicitó por su gran participación: "Enhorabuena, porque en estos ocho programas hay que ver qué gran concursante, con solo 20 años, ha demostrado que sabe y que, además, sabe concursar, sabe jugar en todas las pruebas". También destacó su deportividad y capacidad, cualidades que dice estar encantado porque los jóvenes concursantes de Saber y Ganar tengan.

Jota Caral

Asimismo, la compañera de Jordi Hurtado, Elisenda Roca, aseguró en su día que le guardarían su sitio en el programa. Y así ha sido, el 13 de marzo Marcos volvió al concurso con el bote que había dejado, 2.930 euros. El joven asturiano retomó su paso por Saber y Ganar con el programa número 9, en el tercer curso de Historia, 21 años recién cumplidos y "muy contento". Desde su vuelta al programa, ha pasado por el reto en tres ocasiones. En cuanto a esto, asegura que "siempre se asusta un poco uno" cuando tiene que pasar por esta prueba. Sin embargo, este fin de semana dormimos sabiendo que aparecerá en el programa del lunes, ya que el viernes 21 superó, in extremis, el reto que le asegura la plaza en el concurso.