Duro revés para el ex de Jessica Bueno tras su ruptura: "Un embargo de 100.000 euros"

Nuevos movimiento en las finanzas de Jota Peleteiro, ex de Jessica Bueno... Jota Peleteiro rebaja casi un millón de euros la casa que compartía con Jessica Bueno. El empresario gallego no consigue deshacerse del inmueble de sus sueños, la espectacular finca que compraba en Mungia, Vizcaya, y de la que 'echó' a su exmujer tras su ruptura, cuentan desde Outdoor.

Después de un tiempo viviendo en hoteles, José Ignacio Peleteiro Ramallo solicitó a Jessica Bueno que abandonase el domicilio familiar. 'El rancho', su espectacular finca de 14.000 metros cuadrados, con piscina, pista y cuadras para caballos, una espectacular casa con 5 dormitorios y otra vivienda para los guardeses. Allí se instaló con su exprometida Miriam Cruz y allí se ha instalado ahora con su actual mujer, Ajla Peleteiro. Jota no ha conseguido vender su casa, pero continúa haciendo uso de ella cuando se encuentra con su familia en España. Ahora, mientras se prepara para conceder su entrevista más esperada en '¡De Viernes!', disfruta de unos días en "la casa de sus sueños".

Una casa de la que Ajla Peleteiro (antes Etemovic) presume mientras comparte tiempo de calidad en la naturaleza con sus hijos Zayn y Mansour Malik, el bebé nacido de su matrimonio con el exfutbolista del Aston Villa.

Jota y Jessica se separaron a finales de 2022. Tan solo unos meses más tarde, la casa ya estaba en venta. Ante la falta de compradores, el de A Pobra do Caramiñal hizo una primera rebaja de rebaja de cien mil euros . Este descuento no ha servido de mucho, pues la casa continúa sin venderse. El ceo de GroInn, empresa que podría tener un valor de 700 millones de euros, parece querer deshacerse de esta casa a toda costa. Por ello, tal y como desde Outdoor hemos podido comprobar a través de la agencia inmobiliaria que trata de venderla, ha bajado su precio casi 1 millón de euros.

Una rebaja cuando menos significativa y sustancial, pues la finca, que empezó vendiéndose por 2.9 millones de euros, ahora está a la venta por 2 millones.

Según Luis Pliego ha adelantado en TardeAR, sobre esta propiedad habría además un embargo de 100.000 euros.

Además, 'Tardear' ha podido conversar en exclusiva con Jota Peleteiro tras su entrevista en el programa '¡De Viernes!', donde cuestionó la responsabilidad de su ex Jessica Bueno como madre mientras compartían relación sentimental. El futbolista ahora cambia de actitud de forma radical con la madre de sus dos hijos y se abre a perdonarla. "Tengo cero odio contra ella y por supuesto le deseo lo mejor, no le tengo rencor ni nada", le ha compartido al periodista Álex Álvarez en conversación telefónica. Puedes ver la exclusiva al completo en el vídeo superior a este artículo. "Le pediré perdón", aclara.

Además, Peleteiro ha echado la mirada atrás a las declaraciones que hizo acusando a Bueno de querer disfrutar de "todo tipo de lujos" cuando estaban juntos. "llo que quería con esto no era afectarla, simplemente cerrar este capítulo", asegura. El futbolista ha desvelado por otro lado si mantiene algún tipo de contacto con la modelo. "Por ahora, no nos hemos puesto en contacto y ojalá en algún momento podamos arreglar esto como personas civilizadas", cuenta a Álvarez. Aunque ve "difícil" una posible reconciliación con Jessica Bueno, Jota Peleteiro lo "sigue deseando". El futbolista también ha hablado sobre la cuestión de la manutención de sus hijos. La modelo ya cargó el Día del Padre contra este por no ejercer su responsabilidad con los niños, de los que según ella se despreocupa.