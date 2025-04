Estallan contra El Cazador por el repentino adiós de Orestes y Lilit: "Ya está pasando de castaño a oscuro"

El Cazador ha sabido labrarse un hueco en las tardes de TVE. Paz Herrera, 'La profesora', Ruth de Andrés, 'La gobernanta' , Lilit Manukyan, 'La espía', Erundino y Orestes Barbero, 'El espartano', forman el grupo de cazadores del programa que compiten contra los concursantes que llegan al espacio para hacerse con el premio económico.

El problema es que parece que nos queda menos de lo que nos gustaría para dejar de ver a Rodrigo Vázquez y al resto de sus compañeros en antena. Las tardes de La 1 podrían cambiar de manera profunda a partir de la próxima primavera. RTVE lleva semanas barajando la posibilidad de dar por finalizado 'El cazador' de manera definitiva, tal y como adelanta El Confidencial digital este lunes. Por su parte, Vertele asegura que la cancelación es definitiva y YOTELE ha verificado que el planteamiento es real y que existen programas grabados hasta por lo menos el próximo mes de abril.

Además, según adelanta El Confidencial Digital, TVE ha decidido no renovar El Cazador para otra temporada pese a la ampliación de hace escasos meses de 72 nuevos episodios de un coste de 3,74 millones de euros. Esta decisión viene dada, como hemos dicho, por la bajada de audiencia. Desde la pasada primavera, el concurso de La 1 no consigue superar la media del 10% de cuota pero los últimos resultados son aún peores al rondar entre el 6% y 7%, por lo que no superan la media de La 1. Estas cifras han llevado a RTVE ha tomar la drástica decisión de la cancelación de su concurso estrella. Y no es todo el programa 'Ni que fuéramos Shhh' ha anunciado en directo que su etapa en TEN termina: "Faltan ocho días para que suceda algo extraordinario en televisión. Una noticia que nos hará inmensamente feliz, pero que también nos dejará cierta sensación de tristeza y añoranza. En 8 días acaba esta locura increíble, que nos ha mantenido vivos cuando todo era oscuro. En solo 8 días, Ni que fuéramos Shhh... se irá de viaje. Pero su espíritu nunca morirá. No vamos a volver a dejar huérfanos a los 844.000 espectadores únicos que nos ven en directo cada tarde", leía muy emocionada Belén Esteban.

"Nos vamos de viaje para embarcarnos en una nueva aventura apasionante. Si esto va a suceder es gracias a nuestros espectadores y espectadoras, y a la ingente conversación social generada durante estos meses. Gracias, muchas gracias. Toca hacer maletas de nuevo e iniciar una nueva etapa. Una nueva mudanza ilusionante y llena de esperanza, pero antes tenemos seis programas por delante. Seis días de factos y despedidas que culminarán el día 27, el último show de 'Ni que fuéramos Shhh'", concluía. Una etapa que "no ha sido fácil" porque "a lo primero fue duro", pero "poco a poco, creo que entre todos nosotros, este pisito se convirtió en un pisazo... con nuestras malas caras, nuestros días malos y nuestros días buenos", comentaba 'La Patrona'. Hace unos días, el presidente de RTVE, José Pablo López, publicaba un mensaje en la red social X donde mostraba los logros de diferentes programas de la cadena, entre los que figura La Hora de La 1, Telediarios La Revuelta o Cifras y Letras.

Paz Herrera, la Profesora de El Cazador, compartía otro mensaje con una imagen del post de López, donde mostraba su indignación por no mencionar el concurso en el que trabaja.

"@La1_tve va viento en popa, qué bien. En fin, también es cierto que El Cazador hizo ayer 9,2, el lunes 9,6... Y no se nos menciona. Algo a lo que estamos más que acostumbrados, por otro lado. Mil gracias a nuestros queridos espectadores", escribía. Un mensaje que era compartido y comentado por sus seguidores. "Pues toda la razón Paz. El Cazador es un programa extraordinario y es una pena que no se le dé más repercusión. Por formato, calidad, y participantes en el mismo es una maravilla verlo". "Para un programa que hay de ver lo quitan".

Pero parece que el programa no está siendo cuidado por la cadena, tal y como han manifestado varios espectadores en la red social X. Por lo visto, TVE está programando capítulos repetidos tras la emisión de la serie La Promesa. "Otro apunte: Lo de RTVE ninguneando a #elcazador ya está pasando de castaño a oscuro. Quedan 45 programas sin emitir (cuya fecha límite es el 22 de abril, no les quedan días) y ponen repetidos porque hay 2 capítulos de La Promesa. Además, 0 menciones al repunte de audiencia"; "Hoy emiten programa nuevo después de dos semanas y ni lo han anunciado por TV y, aún peor, ni por la cuenta del programa. Menudo descontrol", han declarado.