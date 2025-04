Tras su famoso "estamos tan agustito", Ortega Cano vuelve a dar el cante en un acto público: "Cucurrucucú Paloma"

Aportando su granito de arena por una buena causa, así hemos vuelto a ver a José Ortega Cano una vez más. En esta ocasión el diestro acudió al concierto solidario que cada año el Padre Ángel organiza en la iglesia de San Antón con motivo de su cumpleaños. Acompañado por la artista Glenda Gaby, Ortega Cano dejó de lado la verguenza para subirse al escenario e interpretar algunas de las canciones que todos tenemos en el imaginario.

Papel en mano para no olvidarse de la letra, el que fuera marido de Rocío Jurado interpretó fragmentos de canciones tan míticas como 'Cucurrucucú Paloma', 'Lágrimas Negras' o 'Un beso y una flor' en las que eno terminó de coger del todo el ritmo a pesar de su empeño. Dejando claro que no había habido ensasyos previos y que todo el esfuerzo era por una buena causa, Glenda reconocía sobre el escenario: "Me he encontrado una joya, además de un gran torero, una persona humilde, sencilla, un hombre de verdad, aprecio eso de ti, haber compartido contigo momentos bonitos y ahora podemos ir por toda España a hacer una tournée".

Orgullosa de su hermano y acompañándolo en una cita de amigos tan especial, Mari Carmen Ortega también aprovechó su posición en la primera fila para grabar con su teléfono móvil algunas de las intervenciones de su hermano sobre el escenario sin perder la sonrisa en el rostro. Feliz, animado y con ganas de seguir disfrutando de la vida, Ortega Cano reconocía ante las cámaras de Europa Press que está en un buen momento, aunque no piensa de nuevo en el amor: "Me siento muy a gusto, me siento muy feliz. Hago mucho deporte, y disfruto mucho con mis hijos y con mis amigos. Con todo".

Biografía

José Ortega Cano nació en Cartagena, aunque vivió en San Sebastián de los Reyes desde niño. Debutó el 9 de septiembre de 1973, cortando una oreja en la Plaza de Toros de Vistalegre de Madrid y comenzando así su carrera como novillero. Recibió la alternativa en Zaragoza el 12 de noviembre de 1974, siendo su padrino José María Manzanares y con Paco Bautista como testigo. Confirmó su alternativa en Las Ventas el 14 de mayo de 1978. Durante la Feria de San Isidro de 1979, en la que ganó el Trofeo Taurino Mayte y Casa de Córdoba a la mejor estocada.

El 19 de julio de 1982 durante la Corrida de la Prensa de Las Ventas, logró el indulto del toro célebre Belador, de la ganadería de Victorino Martín, hecho inédito hasta la fecha y que no se ha vuelto a repetir.

En mayo de 1985 en la Feria de San Isidro en Las Ventas realizó una faena memorable a un toro de Martínez Benavides. A partir de entonces se situó en las primeras posiciones del escalafón de matadores. En 1986 salió en dos ocasiones a hombros en Las Ventas: