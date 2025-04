La hermana de Ortega Cano destapa la nueva ilusión del torero tras su divorcio de Ana María Aldón: "Está enamorado"

Orgullosa de su hermano y acompañándolo en una cita de amigos tan especial, Mari Carmen Ortega también aprovechó su posición en la primera fila para grabar con su teléfono móvil algunas de las intervenciones de su hermano sobre el escenario sin perder la sonrisa en el rostro. Feliz, animado y con ganas de seguir disfrutando de la vida, Ortega Cano reconocía ante las cámaras de Europa Press que está en un buen momento, aunque no piensa de nuevo en el amor: "Me siento muy a gusto, me siento muy feliz. Hago mucho deporte, y disfruto mucho con mis hijos y con mis amigos. Con todo".

Nueva ilusión

Muy amigo del Padre Ángel, y mostrando una vez más su lado más solidario, José Ortega Cano no se ha perdido el concierto benéfico que el popular sacerdote ha organizado en la iglesia de San Antón de Madrid por su 88 cumpleaños. Una cita muy especial a la que asistió acompañado de su hijo José María, de su hermana Mari Carmen Ortega Cano y de su cuñado Aniceto, y en la que el torero volvió a subirse a un escenario para cantar a dúo con la artista Glenda Gaby temas tan populares como 'Currucucú Paloma' mientras movía su cuerpo al ritmo de la música.

Y es que como nos ha contado su hermana -una de las personas más cercanas al viudo de Rocío Jurado y su apoyo incondicional en los peores momentos- el diestro está "feliz". "Está muy bien, es otra persona, está renovado y, bueno, da gusto con él. Está viviendo ahora un momento, uno de los mejores de su vida. Está viviendo un momento fantástico y nosotros estamos muy felices de verle bien. Ya era hora ¿no?" ha revelado, haciendo mención entre líneas aunque sin decirlo claramente, a su separación de Ana María Aldón a finales de 2022 y a los ataques televisivos que sufrió por parte de su exmujer tras su ruptura.

"Hemos tenido mucha paciencia, pero la vida pone a cada uno en su sitio. Todo llega y todo pone a cada uno en su sitio" ha sentenciado, confesando que ahora su hermano "está enamorado de la vida, de la vida, que es muy bonita la vida que está llevando ahora, y para nosotros es una satisfacción muy grande verle tranquilo, feliz y bien, que ya ha pasado mucho", sin descartar que José recupere la ilusión y vuelva a encontrar el amor a sus 71 años.

Más discreta se ha mostrado cuando le hemos preguntado por el romance de su sobrina Gloria Camila con el cantante gaditano Álvaro García, marcada por la polémica después de que la ex del joven haya ido a televisión a contar que solapó ambas relaciones y que se habría acercado a la hija de Ortega Cano por interés y fama. "Bueno, es joven. Tiene que vivir, tiene que vivir. Está en edad de enamorarse, desenamorarse y disfrutar" ha zanjado.