Jessica Bueno rompe su silencio con un mensaje demoledor tras las duras palabras de Jota Peleteiro: "La paz mental es lo único que me salva"

Jessica Bueno ha alzado la voz. En uno de los momentos más delicados de su vida personal, marcado por la ruptura con Luitingo y las explosivas declaraciones de su exmarido Jota Peleteiro, la modelo ha decidido romper su silencio con un mensaje tan claro como contundente en redes sociales. Un texto cargado de emociones en el que apela a la “paz mental” como su refugio más preciado.

Un mensaje con destinatario claro

Tras el terremoto que provocaron las declaraciones del exfutbolista en el programa ‘¡De Viernes!’, en las que negó haber sido infiel, desmintió parte del relato de Jessica y presumió de haber mantenido a su familia “incluso en avión privado”, la sevillana ha respondido con elegancia, pero sin dejar lugar a dudas. “La paz mental que consigues cuando no mientes, no ocultas, no engañas… eso es felicidad”, escribía en Instagram, recibiendo miles de mensajes de apoyo en cuestión de horas.

Jessica, además, se dirigía a quienes han cuestionado su versión: “Los que me conocen saben que valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Y cuando he hablado ha sido porque no quedaba más opción”. Un dardo directo que muchos han interpretado como una respuesta al testimonio televisivo de Peleteiro.

Un mes complicado: rupturas, reproches y audios filtrados

Apenas unas semanas antes, la ex de Kiko Rivera vivía otro revés sentimental: su inesperada ruptura con Luitingo, a quien creía tener a su lado de forma incondicional. Pero la emisión de unos audios privados en los que el cantante hablaba de ella y de sus hijos en términos poco respetuosos lo cambió todo. Jessica, visiblemente afectada, no pudo contener las lágrimas: “¿Cómo puede pensar esas cosas de mí y de mis hijos?”, decía entre sollozos tras escucharlos.

Aunque el artista trató de frenar la tormenta mediática con un comunicado donde pedía disculpas y aseguraba que no recordaba haber dicho nada ofensivo, el daño ya estaba hecho. Jessica daba por zanjada la relación y decidía enfocarse en sus hijos y en su bienestar personal.

Jota Peleteiro habla, Jessica responde con hechos

Pero la polémica mayor vino de manos de su exmarido. Jota Peleteiro rompía su silencio para defender su papel como padre y asegurar que había soportado “dos años de mentiras”. Entre sus declaraciones, aseguraba haber cubierto los gastos de colegios, pisos e incluso viajes de lujo. Además, arremetía contra las acusaciones de infidelidad y apuntaba directamente a la madre de sus hijos por tratar de manchar su imagen.

Jessica, lejos de entrar en el enfrentamiento, ha dejado claro que lo ha pasado mal. Muy mal. “He estado en tratamiento por todo esto. No es justo. Lo que está pasando ahora se ha pasado de la raya”, confesaba, revelando que aún está tratando de sanar heridas.

Su única prioridad: los hijos y su bienestar

En medio de esta tormenta mediática, Jessica Bueno ha decidido protegerse. Alejada de los platós y los titulares sensacionalistas, la modelo centra su atención en sus hijos y su nueva etapa profesional. Y aunque ha recibido más de un golpe en las últimas semanas, sus palabras revelan una determinación férrea: “Sigo caminando, a lo mío, cuidando de mi burbuja…”.